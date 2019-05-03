"Türkiye'ye 5 yıl içerisinde 100 milyon avroluk yatırım planlıyoruz"

İSTANBUL (AA) – Barcelo Hotel Group Türkiye Genel Müdürü Hasan Ekmen, "Grup olarak Türkiye’ye çok inanıyor ve güveniyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki 5 yıl içerisinde 20 otele ulaşmayı ve yaklaşık 100 milyon avroluk bir yatırım gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

İspanya'nın turizm gruplarından olan ve 25 ülkede 251 oteliyle hizmet veren Barcelo Hotel Group, Taksim'de 5 yıldızlı Barcelo Istanbul Hotel'in resmi açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Barcelo Hotel Group Türkiye Genel Müdürü Hasan Ekmen, İstanbul'un en çok bilinen ve tercih edilen oteli konumuna gelmeyi hedeflediklerini belirterek, "Türkiye pazarı 20 yıldır içinde olduğumuz ve yakından tanıdığımız bir pazar. Grup olarak aldığımız yeni yatırım kararı ile Barcelo Istanbul'un işletmesini 25 yıllığına üstlendik ve Aralık 2018'de kapılarımızı misafirlerimize açtık." dedi.

Ekmen, Türkiye'deki 3. otel yatırımlarını yapmış olmaktan büyük gurur duyduklarını aktararak, gelecek 5 yıl içerisinde 20 otelle hizmet vermeyi hedeflerini ifade etti.

- "20 yılda 60 milyon avro doğrudan yatırım yapıldı”

Turizm sektöründeki 87 yıllık deneyimleri doğrultusunda dünyanın farklı bölgelerinde yatırım yapan uluslararası bir zincir oteller grubu oldukları aktaran Ekmen, "Türkiye’deki 20 yıllık varlığımız süresince işletmesini sürdürdüğümüz otellere toplam 60 milyon avroluk bir yatırım gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Hasan Ekmen, Barcelo Istanbul özelinde şu ana kadar yapılan toplam yatırım miktarının 7 milyon avroya ulaştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Grup olarak Türkiye’ye çok inanıyor ve güveniyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki 5 yıl içerisinde 20 otele ulaşmayı ve yaklaşık 100 milyon avroluk bir yatırım gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yatırım yapmayı planladığımız şehirler ve bölgeler arasında başta İstanbul, Akdeniz bölgesinde Antalya, sonra Kapadokya, İzmir ve Ankara yer alıyor. Şu anda üzerinde çalıştığımız ciddi projelerimiz mevcut. Bunların dışında ise yeni proje arayışlarımız devam ediyor.”

Türkiye’de yaşanan ekonomik daralmanın aşılmasında turizm sektörünün oldukça etkili olacağını düşündüğünü dile getiren Ekmen, "Turist sayılarındaki artışa paralel olarak turizm gelirlerinin de yükseleceğini söyleyebiliriz. Biz de yabancı bir grup olarak Türkiye turizmindeki bu ivmeye katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.