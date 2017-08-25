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Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 46 arttı

- Türkiye'ye temmuzda gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,36 artarak 5 milyon 75 bin 961'e ulaştı - Kültür ve Turizm Bakanlığının istatistiklerine göre, temmuzda Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında 835 bin 525 kişiyle Rusya birinci sırada yer alırken, bunu Almanya ve İngiltere izledi - Bu yılın ocak-temmuz ayları arasında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 21,94 artarak 17 milyon 325 bin 410 kişiye yükseldi

Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 46 arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'ye temmuz ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,36 artarak, 5 milyon 75 bin 961 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre, temmuz ayı sınır-giriş çıkış istatistikleri açıklandı.

Buna göre, Türkiye'yi temmuzda ziyaret eden yabancı sayısı 2016'nın aynı ayına göre yüzde 46,36'lık artışla 5 milyon 75 bin 961'e ulaştı.

Bu yılın ocak-temmuz ayları arasında ise Türkiye'ye 17 milyon 325 bin 410 yabancı ziyaretçi geldi. Bu dönemde gelen yabancı ziyaretçilerin sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,94 artış yaşandı.

- Ruslar yine zirvede

İstatistiklere göre, temmuzda Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında 835 bin 525 kişiyle Rusya birinci sırada yer aldı. Rusya'yı 680 bin 616 kişiyle Almanya, 277 bin 955 kişiyle İngiltere takip etti.

Yılın 7 ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 2 milyon 527 bin 628 kişiyle Rusya birinci sırayı alırken, bunu 1 milyon 927 bin 360 kişiyle Almanya, 1 milyon 338 bin 295 kişiyle de Gürcistan takip etti.

Türkiye'ye 2017'nin temmuz ayında gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 99,8'ini ocak-temmuz ayları arasında gelenlerin de yüzde 98,91'ini turistler oluşturdu.

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AlmanyaIngiltereKültür Ve Turizm BakanlığıRusyaTemmuz Ayı Sınır-giriş çıkış IstatistikleriTurist
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