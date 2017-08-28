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Türkiye'ye yasa dışı girmeye çalışan bin 158 kişi yakalandı

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince Suriye ve İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan bin 158 kişi hakkında işlem yapıldı - Muş'un merkez Şenyayla bölgesinde güvenlik güçlerinin arazi aramasında, Cumartesi günü icra edilen hava harekatında etkisiz hale getirilen 2 teröristin cesedi bulundu

Türkiye'ye yasa dışı girmeye çalışan bin 158 kişi yakalandı

ANKARA (AA) - Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince Suriye ve İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan bin 158 kişi hakkında işlem yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden, dünkü "günlük faaliyetler" ve "yurt içi olaylar"la ilgili bilgi paylaşıldı.

Buna göre, Suriye'den bin 155 ve İran'dan da 3 kişi yasa dışı yollarla Türkiye'ye girme girişiminde bulunurken yakalandı. Türkiye'den ise Suriye'ye 22, Bulgaristan'a 14, Yunanistan'a 174 kişi yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs ederken yakalandı. Müdahaleler sonucunda 11 elektronik malzeme ele geçirildi.

Yurt içi olaylar kapsamında, Muş'un merkez Şenyayla bölgesinde güvenlik güçlerinin arazi aramasında, Cumartesi günü icra edilen hava harekatında etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin cesedi tespit edildi. Arazi aramalarında ayrıca bir M-15 piyade tüfeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 270 muhtelif çapta fişek, üç el bombası ve muhtelif malzeme de bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramalarında 5 el yapımı patlayıcı, Van'ın Başkale ilçesinde de bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

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