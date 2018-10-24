Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa Trabzon Kahramanmaraş Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can
Paris'te tanıtıldı
Paris'te tanıtıldı
KOBİ'ye kolaylık
İhracatçı KOBİ'ye kolaylık
Paket devi geliyor
Paket devi geliyor
Kantinlere sıkı denetim
Kantinlere sıkı denetim
Limak Vakfı'na 5 ödül
Limak Vakfı'na 5 ödül

"Türkiye'yi biyoteknoloji alanında bir üs haline dönüştürebiliriz"

- BİYOSAD ve VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş: - "Türkiye, biyoteknoloji sıralamasında dünyada şu anda 46. sırada bulunuyor. Fakat iyi takımlar oluşursa 15 yıl içerisinde sıkı bir çalışmayla biyoteknoloji alanında dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girecektir. Türkiye'yi biyoteknoloji alanında bir üs haline dönüştürebiliriz"

banner17

İSTANBUL (AA) - Biyoteknoloji Sanayiciler Derneği (BİYOSAD) ve VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Türkiye'nin biyoteknoloji takımıyla dünyada liderliğe oynayacağını belirtti.

Varlıbaş, Temiz Oda Teknolojileri Derneği tarafından gerçekleştirilen "Yaşamın Her Yerinde Biyoteknoloji" konulu panelde konuştu.

Varlıbaş, "İyi takım kurabilen, yani defansında, forvetinde, kalesinde iyi oyuncular bulunan kulüpler başarılı olur. Türkiye’de biyoteknoloji alanında da yeni nesil şirketler oluşuyor. Hem BİYOSAD hem de İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) bünyesinde kurumlar ile iş birliği içerisinde yaptığımız çalışmalarla start upların da dahil olduğu firmaların gelişmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye, biyoteknoloji sıralamasında dünyada şu anda 46. sırada bulunuyor. Fakat iyi takımlar oluşursa 15 yıl içerisinde sıkı bir çalışmayla biyoteknoloji alanında dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girecektir. Türkiye’yi biyoteknoloji alanında bir üs haline dönüştürebiliriz. Kamu kuruluşlarımız, gelişen yeni nesil şirketler, üniversiteleri ile bir bütün içerisinde çalışarak bu mümkün." ifadelerini kullandı.

BİYOSAD olarak İstanbul Tuzla’da yüksek teknolojili bir organize sanayi bölgesi oluşturulmasını hedeflediklerini belirten Varlıbaş, start upların da dahil olduğu bu yüksek teknolojiye sahip sanayi bölgesinin yeni jenerasyon firmaları temsil edeceğini aktardı. Bu firmaların büyümesi ve ihracat yapmaları için onlara yol göstereceklerini bildiren Varlıbaş, Türkiye’nin biyoteknoloji alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmasını hedeflediklerini kaydetti.

Başarılı olabilmek için dönemsel periyodları kapsayan stratejik planlamaların gerekliliğine işaret eden Varlıbaş, VSY Biotechnology’nin hedeflerine değindi.

Dünyanın yaklaşık 60 ülkesine ihracat yapan ve kendi alanında dünyanın önemli şirketleri arasında yer alan VSY Biotechnology’nin, 7 yıl içerisinde biyoteknoloji alanındaki en iyi ilk 5 şirket arasına girmesini hedeflediklerini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
VSY Biotechnology
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1