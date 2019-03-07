Türkiye'yi

ANKARA (AA) - Türkiye'nin havacılık sanayisindeki lider kuruluşu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hayalinin peşinden gidip milli platformların gökyüzüyle buluşmasında görev alan kadın çalışanlarını unutmadı.

Türkiye'nin havacılıktaki milli platformlarını tasarlayarak üreten TUSAŞ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla uçak, helikopter ve insanız hava araçlarını (İHA) geliştiren ve uçuran kadın çalışanların yer aldığı kısa film hazırladı.

Filmde, TUSAŞ bünyesinde kimyasal yüzey işlemler şefi, deneysel uçuş test mühendisi, iş güvenliği mühendisi, sistem test mühendisi, tasarım mühendisi, İHA pilotu, ürün uçuş test mühendisi gibi görevlerde bulunup, tasarımdan platformların gökyüzüyle buluşturulmasına kadar çeşitli görevler üstlenen kadın çalışanlar görev başında görüntülendi.

"Gökyüzü bizim için bir kelimeden çok daha fazlası, bir tutkunun yansıması" ifadesiyle başlayan filmde, TUSAŞ'ın kadın çalışanlarının görevlerini yaparken sahip oldukları motivasyon, yaşadıkları duygular şu ifadelerle ortaya konuldu:

"Bizim için gökyüzü, düşlerinin peşinden cesaretle gitmek, aynı göğün altında ortak bir hedefte buluşmak, birbirini tamamlamak demek. Hayal etmek, tasarlamak, hayalini gerçeğe dönüştürmek, geleceği aydınlatmak demek. Ülkemizi yükseklere taşıdığımız gurur sebebi işler demek, milletimize ilkleri yaşatmak demek. En çok da biz olmak, birlik olmak demek. Gökyüzü ve ötesi bizim için hedefin ta kendisi. Hayalinin peşinden cesaretle gidenler, onları gerçeğe dönüştürebilir. Türkiye'nin gökyüzüne ilham veren kadınlarıyız biz, Türkiye'nin aydınlık yüzüyüz. Gözümüz yükseklerde."