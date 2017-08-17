ŞANLIURFA (AA) - Türkler ve Suriyeliler İçin Tarımsal Mesleki Eğitim Projesi kapsamında aralarında dezavantajlı Türk vatandaşların da bulunduğu çoğunluğu Suriyeli sığınmacılardan oluşan 900 kişiye tarım sektörüne ilişkin eğitim verilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı öncülüğünde Uluslararası Gıda Örgütü (FAO) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde yürütülecek projenin tanıtımı, Şanlıurfa'da bulunan Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsünde (GAPTAEM) yapıldı.

Toplantıda konuşan FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Yuriko Shoji, kuruluş olarak projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Suriyeli sığınmacıların büyük bir bölümünün dışarıdan yardım alarak hayata tutunduklarını belirten Shoji, sığınmacıların yaşam kalitelerini artırarak sürdürebilmeleri için farklı projelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Sığınmacıların büyük bir bölümünün Türkiye'nin güney kentlerinde yaşamayı tercih ettiğini anlatan Shoji, şöyle devam etti:

"Bu bölge için tarım en önemli ekonomik faaliyet olduğundan hem istihdam hem de yerel ekonomiye katkı açısından proje önemlidir. Projede ortaklarımız BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine teşekkür ediyorum. Proje kapsamında mesleki eğitimler verilecek. Bunlarda amaç üretim teknikleri, hasat, fıstık, zeytin gibi sulama konularında eğitim sağlanmasıdır. Bu çalışmalar sonucunda tarafların ciddi faydalar sağlayacağını düşünüyoruz."

- "Yasal düzenlemeler yapılıyor"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Volkan Güngören de Türkiye'nin iç savaşın başladığı dönemden itibaren Suriye konusunda üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğini belirtti.

Türkiye'nin dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Güngören, şunları söyledi:

"Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre geçen yıl 6 milyar dolarlık insani yardım yapan Türkiye, Amerika'nın ardından dünyada en çok uluslararası insani yardım yapan ikinci ülke konumuna gelmiştir. Bununla da gurur duyuyoruz. Türkiye, Suriyelilerin yeniden hayata tutunması için bugüne kadar 25 milyar doları aşkın bir kaynak harcaması yapmasına rağmen uluslararası toplumun katkısı 530 milyon dolar civarında kalmıştır. Bu konuda da bu süreç içerisinde yalnız bırakıldığımızı belirtmek isteriz. Bu çerçevede hükümetimiz Suriyelilerin istihdamıyla ilgili de ciddi yasal düzenlemeler yapıyor. İstihdam açısından geçici koruma sağlanan sığınmacılara önemli hak ve yetkiler tanındı."

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz ise sığınmacılar konusunda üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiklerine işaret ederek "Bu dönemde birbirimizi daha çok anlamaya ve birbirimize daha çok destek olmaya ihtiyacımız var. Şanlıurfalılar üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek kardeşinin yaralarını sarmaya çalışmıştır. Proje ile Suriyeli sığınmacıların tarımsal alanda kendilerini daha iyi geliştirecek olacağına, ilimiz ve ülkemiz tarımına katkı sunacağına inancımız tamdır." şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca UNHCR Takım Lideri Muammar Alwan, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Çakmaklı, GAPTEAM Müdürü Halil İbrahim Çetiner ve proje koordinatörü Adnan Yetkin de birer konuşma yaptı.

- Proje hakkında

Proje sayesinde tarım sektöründeki çeşitli tematik alanlarda Şanlıurfa, Adana, Mersin, Gaziantep ve Isparta'yı kapsayan illerde 900 kişiye mesleki eğitim becerisi kazandıracak ve sürdürülebilir iş imkanlarına kavuşmalarının önünü açılacak.

Finansmanı UNHCR tarafından sağlanan 1,7 milyon dolarlık projeyle Suriyeliler ve ev sahibi topluluklara hem teorik hem de pratik mesleki eğitimler verilecek. Eğitimlerin konusu gıda hijyeni, Antep fıstığı, zeytin, pamuk, nar, biber yetiştiriciliği, sulama, sera-sebze yetiştiriciliği, bahçecilik, hayvancılık, gıda işleme ve paketleme olarak belirlendi.

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İşletmecileri Derneği (AYMED), Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV), Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Şanlıurfa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü projenin ana uygulayıcı kuruluşlar olarak da görev alacak.



