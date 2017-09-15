Türklere Arapça öğrenmek için yeni imkan

İSTANBUL (AA) - Katar merkezli Al Jazeera kanalının internet sitesinde Arapça öğrenimi için hazırlanan Türkçe destekli bölümün proje sorumlusu Yrd. Doç. Dr. İbrahim Helalşah, hedeflerinin "Türklere Arapça öğrenimini kolaylaştırmak" olduğunu belirtti.

29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ARÖMER, Al Jazeera’nın internet sitesinde Arapça öğretimi için hizmet veren "Teallem El-Arabiyye'nin", İngilizce destekli (Learning Arabic) sayfası gibi Türkçe destekli ‘Arapça Öğreniyorum’ sayfasını hazırladı. Bir buçuk ay önce açılan sayfa, Arapça öğrenmek isteyen Türklerin hizmetine sunuldu.

ARÖMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. Helalşah ile Al Jazeera Kanalı Genel Müdürü Yaser Ebu Hilale'nin imzaladığı tercüme iş birliği anlaşmasıyla uygulamaya konulan proje kapsamında, sitedeki makaleler, güncel haberler ve çeşitli öğretici videoların yanı sıra günlük ve haftalık alıştırmalar Arapça-Türkçe olarak sayfada yerini aldı.

"Hocaya sor" bölümünden Arapça konusunda uzman bir öğretmenin aktif olarak öğrencilere yardımcı olacağı sayfada öğrenciler, yazılı ya da görüntülü soru sorma imkanına da sahip.

Tercüme edilen metinlerde geçen kelimeler, kullanılan tabirler, konuyla ilgili alıştırmaların yanı sıra sayfadaki sözlük, çeviri ve harekelendirme bölümü de öğrencilerin istifadesine sunuluyor.

- "Türkiye'de Arapça öğrenmeyen kimse kalmasın istiyoruz"

Uygulamayla ilgili AA muhabirine bilgi veren ARÖMER Müdürü Helalşah, "Türkiye'de Arapça öğrenmeyen kimse kalmasın istiyoruz. Al Jazeera'nın Türkçe destekli ‘Arapça Öğreniyorum’ sayfası da bu amaçla ürettiğimiz projelerden." dedi.

Sitenin Arapça'yı ikinci dil olarak öğrenenlere yönelik hazırlandığını, bu nedenle özel olarak tercih ettiklerini belirten Helalşah, "Arapça Öğreniyorum sayfasına giren öğrenciler soru da sorabilecek. Sayfada ayrıca Arapçayı ikinci dil olarak öğretmede marka yapmış uzman hocaların blogları da yer alıyor. Öğrenci istediği takdirde bu bloglardan istifade edebiliyor." diye konuştu.

Uygulamanın, basın Arapçası ve haberlerle sınırlı olmadığını kaydeden Helalşah, önemli gramer konularını da belirleyip basit bir şekilde özetlediklerini, bunun için özel bir bölüm tahsis ettiklerini dile getirdi.

Helalşah, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dikkati çekmek istediğim bir diğer husus, bizim ARÖMER olarak sadece tercüme yapmadığımız. Sayfanın Türkçe versiyonunu hazırlarken bazen kendi ürettiğimiz materyalleri de oraya ekliyoruz. Önümüzdeki günlerde İngilizce ve Fransızca versiyonunda olmayan, Türkiye'yle ilgili haberleri de bu sitede göreceksiniz. Hedefimiz, sitede yayınlanan materyallerin Türk insanının dikkatini çekmesi. Türklere, Arapça öğrenimini kolaylaştırmak istiyoruz."