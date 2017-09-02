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Türkmen çocuklara bayram hediyesi

- Hatay'da kampta kalan Bayırbucak Türkmeni çocuklara oyuncak dağıtıldı

Türkmen çocuklara bayram hediyesi

HATAY (AA) - Türkiye İzcilik Federasyonunca (TİF) Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki YİBO konteyner kentinde kalan Bayırbucak Türkmeni çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen izci liderleri, yaklaşık 3 bin 500 Türkmen'in kaldığı kampta çocuklarla buluştu.

Kamp meydanında çocuklarla çeşitli oyunlar oynayan izciler, çocukların bayramını kutlayıp çeşitli hediyeler dağıttı.

TİF Hatay İl Temsilcisi Yılmaz Kalkan, Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Enstitüsü (TİFAKE) gönüllülerinin bayramda Suriyeli çocukları mutlu etmek istediğini belirtti.

Gün boyu süren etkinlikte onların sevinç ve hüzünlerini paylaştıklarını aktaran Kalkan, "Onlara oyuncaklar dağıtarak az da bayramda yüzlerini güldürmeye çalıştık. Birlikte şarkılar söyleyip oyunlar oynadık. Bunun gerçekleşmesine vesile olan Federasyon Başkanımız Hasan Dinçer Subaşı ve üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.


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Bayırbucak TürkmenleriHatayIzcilik FederasyonuOyuncakSuriyeli çocuklar
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