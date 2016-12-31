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Türkmen kampında buruk yılbaşı

- Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki YİBO konteyner kentinde kalan Bayırbucak Türkmenleri yeni yıla buruk giriyor - Kamp sakini Molla: - "Yılbaşına sevinmek bir kenara, bir yılı daha vatanımızdan uzakta geçirdiğimiz için daha fazla üzülüyoruz"

Türkmen kampında buruk yılbaşı

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki YİBO konteyner kentinde kalan Bayırbucak Türkmenleri yeni yıla buruk giriyor.

Sokakların boş olduğu kampta, bazı çocuklar sosyal alanlarda zaman geçirdi, bazıları ise televizyonlardan Suriye'deki olayları takip etti.

Kamp sakinlerinin çoğunluğunun erkenden uyuyacağını ifade eden Suriyeliler, ülkelerindeki savaşın bitmesi için dua etmekten başka bir şey yapmadıklarını, eğlenecek durumda olmadıklarını belirtti.

Yaklaşık 4 yıl önce Bayırbucak Türkmen bölgesinden gelen Ahmet Molla, AA muhabirine, vatanlarından uzakta 4'üncü yılbaşını geçirdiklerini söyledi.

Yılbaşı veya bayramın kendileri için anlamının olmadığını belirten Molla, "3 çocuğum ve eşimle misafirliğe gidiyorum. Yeni yıl olduğunu az önce öğrendim. Yılbaşına sevinmek bir kenara, bir yılı daha vatanımızdan uzakta geçirdiğimiz için daha fazla üzülüyoruz. Bu gece evimize dönmek için bol bol dua edeceğiz." dedi.

- "Suriye'de insanlar ölüyor"

Ailesiyle konteyner kentte televizyon seyreden Salih Mahmut da diğer kamp sakinleri gibi kendilerinin de yılbaşı için herhangi bir program yapmadıklarını söyledi.

Türkiye'de 5'inci yılbaşını geçirdiklerini anlatan Mahmut, "Birazdan uyuyacağız. Türkiye'de 5'inci yılbaşımız. Hiçbirini kutlamadık. Burada eğlenmemiz mümkün değil. Orada her gün onlarca insan ölüyor. Biz vatanımızdan çıktık çıkalı ne bayramın tadı var ne de yılbaşının. Bizim eğlecemiz sadece vatana döndüğümüzde olur." diye konuştu.

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