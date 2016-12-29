'Türkmen köyleri birer birer özgürlüğüne kavuştu'

ANKARA (AA) - Orta Asya ve Ortadoğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (GORAM) tarafından Gazi Üniversitesi'nde "Fırat Kalkanı Operasyonu: Halep ve Suriye Türkmenleri" konulu panel düzenlendi.



Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, panelde yaptığı konuşmada, en yoğun Türkmen nüfusunu barındıran Halep şehrinin son gelişmelerle tüm vicdanları kanatan bir zulme sahne olduğunu belirterek, "Aylardır dünya tarihinin en korkunç abluka ve bombardımanıyla karşı karşıya olan Halep'te bugün insanlık tükenmiş, sözler bitmiştir. Halep'teki Türkmen mahallelerimiz tamamen rejim ve PYD/YPG teröristlerinin eline geçmiştir." diye konuştu.



"Halep güvenli ise Türkiye'nin güney sınırı güvenli demektir"

Bozoğlan, "Fırat Kalkanı sathında bulunan Azez-Cerablus hattındaki Türkmen köylerimiz harekatla birer birer özgürlüğüne kavuşmuştur. Şu an El Bab'da, DEAŞ'a karşı devam eden mücadele, geleceğe yönelik tutunacak dalımızdır." ifadelerini kullanarak, Halep'in kuzeyindeki olumsuz tabloya karşılık, Türkiye ve Türk ordusunun ortaya koyduğu irade ve Fırat Kalkanı Harekatı'yla umutlarının yeniden yeşerdiğini belirtti.



Bozoğlan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Halep güvenli ise Türkiye'nin güney sınırı güvenli demektir. Bayırbucak güvenli ise Hatay güvenli demektir. Batı, 100 yıl önce Sykes-Picot planını hayata geçirmişti. Bugün de benzer planları gerçekleştirmek için uğraşıyorlar. Asıl hedef ise Türkiye'dir, Türkmenlerdir. Zira Halep'e, Bayırbucak'a, Humus'a yağdırılan füzelerle Telafer'de, Kerkük'te sıkılan kurşunlar, Ankara'da, İstanbul'da patlayan bombalar aynı sinsi odakların kirli oyunlarıdır. Ve biz şimdi yüksek sesle diyoruz ki Türkiye'nin güvenlik hattı Kerkük'ten başlar, Musul'dan, Rakka'dan, Halep'ten geçer, Bayırbucak dahil Akdeniz'e ulaşır."