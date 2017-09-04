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Türkmendağı'nda orman yangını

- Beşşar Esed rejiminin saldırdığı Hatay sınırındaki Türkmendağı bölgesinde orman yangını çıktı

Türkmendağı'nda orman yangını

HATAY (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait birliklerin saldırısı sonucu Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısındaki Türkmendağı'na orman yangını çıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri, öğle saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki birçok noktayı havan ve füzelerle vurdu.

Karaman, Sallur ve Çümeren köylerinin hedef alındığı saldırılar sonrası, Karaman köyü yakınlarında dumanlar yükseldi.

Sıcak havanın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına saldırılar nedeniyle muhaliflerin kurduğu itfaiye ekipleri müdahale edemiyor.

Türkiye sınırına 4 kilometre mesafedeki yangın, Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekiplerince izlenirken, bölgeye yönelik saldırılar aralıklarla sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay SınırıOrman YangınıSaldırıTürkmendağı
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