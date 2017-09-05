Türkmendağı'ndaki orman yangını

HATAY (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait birliklerin saldırısı sonucu dün Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısındaki Türkmendağı'nda çıkan orman yangını söndü.

Alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin, dün öğle saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki birçok noktayı havan mermisi ve füzelerle vurması sonucu Karaman köyü yakınlarında yangın çıktı.

Saldırılar nedeniyle müdahale edilemeyen yangın, bugün gündüz saatlerine kadar devam etti. Türkiye sınırına doğru yayılan alevler, daha sonra etkisini yitirdi.

Yangında, kızılçam ormanlarının yanı sıra meyve bahçelerinin de zarar gördüğü öğrenildi.