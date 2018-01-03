KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Irak Türkmen Cephesi bürolarına düzenlenen saldırı ve suikastlarla Türkmenlerin susturulmak istendiği belirtildi.



Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Son bir ay içinde bürolarımıza düzenlenen saldırılarda bir büro sorumlumuz öldürüldü. Bu şekilde Türkmenler susturulmak isteniyor.'' dedi.

Türkmenlerin, Kerkük'teki polis teşkilatında yeteri kadar yer alamadığı için kendilerini koruyamadıklarını söyleyen Mehdi, "Türkmenler, Kerkük güvenlik güçleri içinde aktif şekilde yer almadığı müddetçe kan kaybımız sürecek. Başta polis teşkilatı olmak üzere tüm devlet kurumlarında Türkmenler de ciddi ölçüde yar almalı.'' şeklinde konuştu.

Irak'ın bölünmesine karşı olduklarından dolayı Türkmenlerin sürekli hedef alındığını kaydeden Mehdi, ''Türkmenler, Irak'ın bölünmesine ve gayrimeşru referanduma karşı olmalarının faturasını ödüyor.'' ifadesini kullandı.













