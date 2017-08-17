Türkmenler Telafer'den güvenli bölgelere kaçıyor

ERBİL (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Türkmen Telafer kentinden sivillerin güvenli üç bölgeye doğru kaçtığını belirtti.

Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Telafer'deki gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Telafer merkez ve çevresinde mahsur kalan çok sayıda sivil var ve zor durumdalar." ifadelerini kullandı.

-Koalisyonun hava saldırıları siviller için tehlikeli

Irak ordusu ve uluslararası koalisyon güçleri tarafından kısa bir süre önce başlatılan hava saldırısının sivillerin can güvenliği üzerinde tehlike oluşturduğunu söyleyen Maruf, "Türkmenler iki ateş arasında ölüm riskiyle karşı karşıya. Siviller büyük risk alarak güvenli üç bölgeye doğru kaçıyor." diye konuştu.

Türkmenlerin nereye doğru kaçtığına ilişkin ise Maruf, "Telafer'in güneyi, doğusundaki Baduş bölgesiyle kuzeyde yer alan Peşmerge mevzilerine sığınmaya çalışıyorlar." bilgisini verdi.

-Operasyonun önceliği iki ateş arasında kalan sivillerin can güvenliği olmalı

Maruf, "Operasyona katılacak güçlerin önceliği iki ateş arasında kalan sivillerin can güvenliği olmalı" çağrısında bulundu.

Türk Kızılayı da dün Telafer'in doğusundaki güvenli bölgelere sığınan 875 aileye hazır yemek dağıtmıştı.

Musul vilayetinin batısında yer alan Telafer kentinin geri alınması için başlatılacak operasyona, Irak ordusu bünyesinde yer alan yaklaşık 40 bin güvenlik görevlisinin katılacağı ifade edilmişti.

ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Ryad Dillon, geçen perşembe günü başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ'ın kendi kalesinden temizlenmesinin kolay olmayacağını belirtmişti.

Aynı zamanda Dillon, geçen hafta içerisinde koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarıyla DEAŞ'ın Telafer'deki hedeflerine 50 saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

Irak Başbakanı Haydar el- İbadi ve bazı askeri yetkililer, bir süre önce Telafer operasyonu için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı.

Terör örgütü DEAŞ, Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'i 16 Haziran 2014'te ele geçirmişti.