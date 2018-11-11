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TÜRKONFED, "22. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi" 17 Kasım'da Hatay'da

- TÜRKONFED, "Girişim ve İş Dünyası Zirvesi"nin 22'ncisini, "Güçlü İşletmeler, Güçlü Ekonomi" temasıyla 17 Kasım'da Hatay'da yapılacak

TÜRKONFED,
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İSTANBUL (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), "Girişim ve İş Dünyası Zirvesi"nin 22'ncisini, "Güçlü İşletmeler, Güçlü Ekonomi" temasıyla 17 Kasım'da Hatay'da gerçekleştirecek.

TÜRKONFED'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu'nun (DASİFED) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirveye, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de katılacak.

Çatısı altında yer alan 29 federasyon ve 244 dernek üzerinden 25 bin iş insanı ve 40 bine yakın şirket ile Türkiye'nin "gönüllü ve bağımsız" en büyük iş dünyası örgütü olan TÜRKONFED, DASİFED ev sahipliğinde "22. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi"ni düzenlemeye hazırlanıyor.

Zirve kapsamında ayrıca, TÜRKONFED ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle, işletmeleri sel gibi afetlere ve mülteci sorunu gibi krizlere daha dayanıklı kılmak için başlatılacak Connecting Business Initiative (CBi Türkiye) programının imza töreni ise Orhan Turan, Birleşmiş Milletler (BM) Mukim Koordinatörü ve UNDP Mukim Temsilcisi Irena Vojackova Sollorano ile UNDP Ülke Direktörü Claudio Tomassi'nin katılımıyla gerçekleşecek.

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