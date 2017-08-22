TÜRKONFED heyeti Ankara'ya gidiyor

İSTANBUL (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara'ya gidiyor.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin en büyük KOBİ yapılanmasına sahip iş dünyası örgütü TÜRKONFED'in Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu başkanlığındaki heyet, 23-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında Ankara'da temaslarda bulunacak.

TÜRKONFED heyeti, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile görüşecek.

Bölgeler arası gelir dağılımındaki eşitsizlikten iş dünyasında kadına, mesleki eğitimden KOBİ merkezli politikalara, yargı bağımsızlığı ve demokrasiden, Anadolu 4.0'a kadar TÜRKONFED'in çalışmaları ve politika önerileri hakkında bakanlıklara bilgi verecek ve önerilerini paylaşacak olan TÜRKONFED heyeti, 2019'a kadar ekonomik ve yapısal reformlara ağırlık verilmesini talep edecek.