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TÜRKPA Kırgızistan'da toplanıyor

- TÜRKPA meclis başkanları, 8 Aralık'ta Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya gelecek

TÜRKPA Kırgızistan'da toplanıyor

BİŞKEK (AA) - Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın üyesi olduğu Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları 7. Toplantısı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 8 Aralık'ta yapılacak.

Kırgızistan Parlamentosu Basın Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un ev sahipliğinde düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 7. Toplantısı'nda Özbekistan onur konuğu olacak.

Macaristan'ın gözlemci sıfatıyla katılacağı TÜRKPA toplantısında, asamblenin güçlendirilmesi ve genişlemesiyle ilgili konuların ele alınacağı ve dönem başkanlığının Kazakistan'dan Kırgızistan'a geçeceği bildirildi.


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KırgızistanTürk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter AsamblesiTÜRKPA
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