TÜRKPATENT'ten 23 ürüne

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, aralarında Kars balı, Amasya çiçek bamyası ve Bursa siyah incirinin de bulunduğu 23 coğrafi işaretin tescilleneceğini bildirdi.
Asan, AA muhabirine, coğrafi işaretlerin tescillenerek hem Türkiye'de hem de yurt dışında yüksek katma değere dönüştüğü söyledi.
Avrupa Birliği'nde de koruma altına alınabilen coğrafi işaretlerin tescillenmesiyle ülke ve yöre ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirten Asan, son yıllarda Türkiye'de bu konuda önemli bir farkındalık artışı olduğunu ifade etti.
Asan, "Türkiye, en fazla coğrafi işaret tesciline sahip ülkelerden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Pek çok farklı kültür ve medeniyetin beşiği olan ülkemizin sahip olduğu bu zenginlik, coğrafi işaret tescilleriyle koruma altına alınarak, atalarımızdan miras kalan değerlerimiz gelecek nesillerimize en kıymetli haliyle bırakılma imkanı buluyor." dedi.
- Kars balına ve Bursa incirine tescil
Asan, aralarında Kars balı, Amasya çiçek bamyası, Bursa siyah inciri, Mut zeytinyağı, Sivrihisar muska baklavasının da olduğu 23 coğrafi işarete tescil belgesi vereceklerini dile getirdi. Türkiye'de tescil edilmiş coğrafi işaretlerin AB'de hızlı tescilini sağlayıp, sayısını artırmayı amaçladıklarına dikkati çeken Asan, bu ürünlerin AB pazarında daha fazla yer almasını beklediklerini ifade etti.
Asan, AB Komisyonu iş birliğiyle 27-28 Kasım'da TÜRKPATENT'te tören düzenleyeceklerini, bu çalışmalar sonucu Türkiye'nin milli ve kültürel değerlerinin dış pazarlarda istenilen seviyede korunmasını ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.
Törenin önemine değinen Asan, "Gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, ülkemizin dört bir yanına ait 23 coğrafi işaretli ürünün tescil belgesi, sahiplerine takdim edilecek. Törenle birlikte, tescilli coğrafi işaretlerin davetlilere sunulacağı bir sergi açılışı da gerçekleştirilecek." diye konuştu.
Asan, tören ve sergiyle coğrafi işaretli ürünlerin ülkede daha fazla bilinmesinin ve bunlara talebin artmasının amaçlandığını kaydetti.
TÜRKPATENT'in tescil belgesi vereceği ürünler ve tescil başvurusunda bulunanların listesi şöyle:
No
Coğrafi İşaret
Tescil Ettiren
1
Kars Balı
Kars İli Arı Yetiştiricileri Birliği
2
Mut Zeytinyağı
Mut Ticaret ve Sanayi Odası
3
Melli İnciri
Bucak Belediye Başkanlığı, Bucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
4
Van Keledoşu
Van Ticaret ve Sanayi Odası
5
Van Savatlı Gümüş İşlemesi
Van Ticaret ve Sanayi Odası
6
Van Kavutu
Van Ticaret ve Sanayi Odası
7
Murtuğa
Van Ticaret ve Sanayi Odası
8
Trabzon Kazaziyesi
Trabzon Kuyumcular ve Saatçılar Odası
9
Amasya Çiçek Bamyası
Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
10
Sivrihisar Muska Baklavası
Sivrihisar Belediye Başkanlığı
11
Tosya Bıçkısı
Tosya Kaymakamlığı
12
Daday Etli Ekmeği
Daday Belediyesi
13
Pınarbaşı Kara Çorba
Pınarbaşı Kaymakamlığı
14
Nallıhan İğne Oyası
Nallıhan Kalkınma Vakfı
15
Nallıhan Örtmesi
Nallıhan Kalkınma Vakfı
16
Nazilli Kar Helvası
Nazilli Ticaret Odası
17
Şanlıurfa Sadeyağı (Urfa Yağı)
Şanlıurfa Ticaret Borsası
18
Tarsus Sarı Ulak Zeytini
Tarsus Ticaret Borsası
19
Milas Tepsi Böreği
Milas Ticaret ve Sanayi Odası
20
Bursa Siyah İnciri
S.S. Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği
21
Amasya Beji Mermeri
Amasya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
22
Kandıra Bezi
Kandıra Halk Eğitim Merkezi
23
Cennet Çamuru/Kilis Kaymaklı Kırma Künefe
Kilis Valiliği