Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon mersin LOCARD
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı
Karadağ'a ilgi artıyor
Karadağ'a ilgi artıyor
82 yıllık “yolculuk“
82 yıllık “yolculuk“

Türksat AŞ'den "Cem TV" açıklaması

- Türksat AŞ: - "Cem TV logolu kanala şirketimizce sağlanan her türlü kolaylığa rağmen söz konusu kanalın, sözleşmede yer alan mali yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi nedeniyle kendileriyle sözleşme yenilenmemiştir" - "Konunun siyasi gündemle ilişkilendirilmeye çalışılması gerçeği yansıtmamaktadır"

Türksat AŞ'den
banner17

ANKARA (AA) - Türksat AŞ'nin, Cem TV ile kanalın mali yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi nedeniyle sözleşme yenilemediği, konunun siyasi gündemle ilişkilendirilmeye çalışılmasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Şirketin açıklamasında, Cem TV tarafından "Kamuoyuna Duyuru" başlıklı metne istinaden, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla, açıklama yapılması zorunluluğunun doğduğu ifade edildi.

Türksat AŞ ile yayıncı kuruluşlar arasında uydu üzerinden kapasite ve yayın iletimi sağlanması amaçlı sözleşme imzalandığının anımsatıldığı açıklamada, imzalanan sözleşmelerde genel olarak sözleşme bitiş tarihlerinin ayın son günü olduğu vurgulandı.

- "Sözleşmesi sona eren kanalların yayınları sonlandırıldı"

Açıklamada, 31 Mart'ta sözleşmesi sona erdiği halde yenileme yapılmayan kanalların yayın iletimlerinin durdurulduğu ifade edilerek, söz konusu uygulamanın her ay sonunda yapılan rutin bir işlem olduğunun altı çizildi.

Ayrıca bazı internet sitelerinde 3 Nisan'da yayımlanan haberlerde iddia edilenin aksine, sadece Cem TV'nin değil, sözleşmesi sona eren başka kanalların da yayınlarının aynı anda sonlandırıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cem TV logolu kanala şirketimizce sağlanan her türlü kolaylığa rağmen söz konusu kanalın, sözleşmede yer alan mali yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi nedeniyle kendileriyle sözleşme yenilenmemiştir. Konunun siyasi gündemle ilişkilendirilmeye çalışılması gerçeği yansıtmamaktadır."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cem TV Logolu KanalTürksat AŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5