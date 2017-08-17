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TÜRKSAT baskını davasında sona doğru

- FETÖ darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesine giderek yayınları kesmeye çalıştıkları iddia edilen 5'i sivil 16 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında sanıkların esas hakkındaki savunması alınacak - 4 Nisan 2017'de başlayan yargılamada, sanıkların savunmalarını tamamlanmasının ardından Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin kararını açıklaması bekleniyor

TÜRKSAT baskını davasında sona doğru

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesine giderek yayınları kesmeye çalıştığı iddia edilen 5'i sivil 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar, avukatları ve yakınları ile müştekiler katıldı.

Davanın bir önceki duruşmasında, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga tarafından açıklanan esas hakkındaki mütalaaya karşı söz verilen sanıklar, savunma için süre istemişti.

Savunma için süre verilen sanıkların esas hakkındaki savunmalarını tamamlanmasının ardından Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.

- Esas hakkındaki mütalaa

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga tarafından bir önceki duruşmada açıklanan esas hakkındaki mütalaada, tüm sanıkların, üzerlerine atılı suçları işlediklerinin yargılama ve toplanan delillerden anlaşıldığı belirtilerek, tüm sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun, "Anayasa'yı ihlal, TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "silahlı terör örgütüne üye" olma suçundan cezalandırılmaları istenmişti.

Asker sanıklar için kasten öldürmek suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis de istenen mütalaada, ayrıca, asker sanıkların nitelikli kasten öldürmeye kalkışma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli yağma, mala zarar verme suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi talep edilmişti.

Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'a giderek yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil, 16 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 4 Nisan 2017'de başlanmıştı.

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