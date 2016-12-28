İSTANBUL (AA) - İSMAİL ÖZDEMİR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında cuntacıların ele geçirdiği savaş uçaklarının hedefi olan TÜRKSAT, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "İletişim Hizmetleri" alanında birincilik ödülüne layık görüldü.

Kendi uyduları ve diğer uydular üzerinden her türlü haberleşmeyi gerçekleştiren, bu alanda dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan ve Avrupa’dan Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada uydular üzerinden ses, veri, internet, TV ve radyo yayıncılık hizmetleri sağlayan TÜRKSAT, özellikle televizyon kanallarının yayınını durdurmayı amaçlayan darbecilerin 15 Temmuz'daki ilk hedeflerinden biri olmuş ve darbeye direnen 2 çalışanı şehit düşmüştü.

İstanbul'da TİM tarafından düzenlenen "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" ödül töreninde, "İletişim Hizmetleri" birincilik ödülünü Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden alan TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödülü 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cülerin şehit ettiği arkadaşlarına ithaf ettiğini söyledi.

Cenk Şen, kendisi ve çalışan arkadaşları adına çok mutlu olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz'da şehit olan 2 arkadaşımız sayesinde biz bu ödülü aldık, o şehitlerin adına ben bu ödülü aldım. Sayın başbakanımızın zamanında ektiği tohumların, sayın bakanımızın da desteğiyle meyvelerini toplayarak biz buraya geldik. İnşallah 2017'de de birinciliği elden bırakmamaya çalışacağız." dedi.





- "Şehit arkadaşlarımız sayesinde yayınlarımız kesilmedi"





TÜRKSAT'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin iletişim ve vatandaşı bilgilendirme noktasında ciddi bir görev yaptığını belirten Şen, vatandaşın ihtiyacı olduğu gerçek veriye ulaşması için o darbe girişimi gecesi de çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Kahraman arkadaşları sayesinde TÜRKSAT'ın görevini kesintisiz sürdürdüğünü, arkadaşlarının bu uğurda canlarını feda ettiğini dile getiren Şen, "Şehit arkadaşlarımız sayesinde, vatandaşımız, sayın cumhurbaşkanımızın, sayın başbakanımızın gösterdikleri liderlikleri ve tüm vatandaşlarımızın birbirine destek olmasını Türkiye'de her eve ilettik. Biz de bununla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Cenk Şen, TÜRKSAT'ın özellikle Türkiye'nin uluslararası platformlardaki egemenlik haklarını koruma noktasında mevcut kaynaklarını geliştirmek için çalışmalarına ve yatırımlarına devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelişen Türkiye'nin ihtiyacı olduğu iletişim altyapısını da yeni uydularımızla karşılıyoruz. Sayın başbakanımızın, sayın bakanımızın birçok platformda ifade ettiği gibi iki yeni uydu daha atıyoruz; 5A ve 5B bir de 6A milli uydumuzla mevcut kapasitemizi 2020'li yıllarda şu ankinin 2 katına çıkartmayı planlıyoruz."