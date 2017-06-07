TÜRKSOY'dan Türk cumhuriyetlerinin büyükelçilerine iftar

ANKARA (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk cumhuriyetlerinin büyükelçilerine TÜRKSOY'a verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "İlerleyen yıllarda da desteklerinizle daha büyük işler yapacağımıza inanıyorum." dedi.

TÜRKSOY tarafından düzenlenen iftar programında Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) büyükelçileri bir araya geldi.

Kaseinov, iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanda barışın, hoşgörünün ve kardeşliğin hakim olmasını ve insanlığa saadet getirmesini temenni ettiğini belirterek, "Bu vesileyle sizlerle bu sofrada bir arada bulunmaktan şeref duyuyorum." diye konuştu.

TÜRKSOY'u faaliyetlerinde destekleyen Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve KKTC büyükelçilerine teşekkür eden Kaseinov, "Ramazan ayı vesilesiyle birçok kurum ve kuruluş iftar yemekleri tertip etmekte. Ancak siz değerli dostlarımız bizim soframızı tercih etmenizden onur duyduğumu belirtmeden geçemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaseinov, verilen desteklerle TÜRKSOY'un uluslararası saygınlığının arttığına dikkati çekerek, "İlerleyen yıllarda da desteklerinizle daha büyük işler yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Geleneksel Türk mutfağına ait yemeklerin ikram edildiği iftar programında, aralarında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz'un da bulunduğu çok sayıda konuk yer aldı.