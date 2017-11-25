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"Turkstunt" Erdoğan toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Kartal'daki trafik kazasında hayatını kaybeden, motosiklet üzerinde yaptığı akrobatik hareketlerle tanınan, sürüş eğitmeni "Turkstant" lakaplı Murat Erdoğan (37), son yolculuğuna uğurlandı.Erdoğan için Pendik...

İSTANBUL (AA) - Kartal'daki trafik kazasında hayatını kaybeden, motosiklet üzerinde yaptığı akrobatik hareketlerle tanınan, sürüş eğitmeni "Turkstant" lakaplı Murat Erdoğan (37), son yolculuğuna uğurlandı.

Erdoğan için Pendik Sülüntepe Erenler Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Erdoğan'ın eşi Hatice, çocukları Arda ve Doğanay, babası Adem ve yakınları katıldı. Aile, burada taziyeleri kabul etti.

Erdoğan'ın motosiklet tutkunu arkadaşları da kazanın olduğu yerden konvoy yaparak cemevine geldi.

Motosikletçiler, trafikte kendilerine saygı gösterilmediğini belirterek, sürücülerin trafikte daha dikkatli olmalarını istedi.

Erdoğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Tuzla Aydınlı Mezarlığı'na defnedildi.



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