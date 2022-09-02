TÜRKTOB ve MEB İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜ YENİLEDİ

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan ve MTEGM Genel Müdürü Nazan Şener’in imzaladığı protokolün temel amacı tarım ve özellikle tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren nitelikli iş gücü ve sektör beklentilerine cevap veren ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirmek üzere meslekî ve teknik eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi olarak belirlendi.

Buna göre; MTEGM’ye bağlı olarak faaliyet gösteren toplam 26 Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğretim programları ve eğitim materyalleri hazırlanacak, alan öğretmenlerine kurs, seminer ve iş başında eğitim verilecek, alan öğrencilerine işletmelerde beceri eğitimi ve staj imkânları sağlanacak ve rehberlik hizmeti sunulacak.

Ayrıca alan mezunlarının TÜRKTOB’a bağlı Alt Birliklerin üyesi olan işletmelerde istihdamına öncelik verilecek.

Protokol 3 yıl sürecek.

- Temel görevlerimizden biri de eğitimdir

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, imza töreninde kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşu olan Türkiye Tohumcular Birliğinin temel görevlerinden birinin eğitim olduğunu ifade etti. Akcan, ‘’ Türkiye Tohumcular Birliği olarak Millî Eğitim Bakanlığımız ile 2019 yılında başladığımız iş birliğinden çok memnunuz. Pandemi koşullarına rağmen hedeflerimize ulaştık. Öğretmen ve öğrencilerimiz çok memnun kaldıklarını ifade ettiler.

Şimdi yenilenen ve kapsamı genişleyen yeni protokolümüzle birlikte öğretmenlerimize ve öğrencilerimize verdiğimiz katkıyı artıracağız. Sayın Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Tarım ve tohumculuğa olan ilgisi ve eğitim politikalarına bu konuları daha yoğun şekilde eklemesi bizleri memnun etmiştir. İki kurumun güçlerini birleştirmesi sektörümüzün kaliteli iş gücü ihtiyacını karşılamasında önemli bir rol üstleneceği gibi, tarımın ve tohumculuğun gerçeklerini bilen yeni nesillerin yetişmesine de katkıda bulunacaktır.’’ dedi.

MTEGM Genel Müdürü Nazan Şener ise 2019 yılında imzalanan ilk protokol kapsamında yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özetle ‘’Millî Eğitim Bakanlığımız yeni dönemde tarıma çok önem veriyor. Önümüzdeki süreçte de en önemli paydaşlarımızdan biri Türkiye Tohumcular Birliği olacaktır. Bu ve benzeri iş birliklerini geliştireceğiz. Türkiye Tohumcular Birliğine ve Sayın Başkan’a teşekkür ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.

İmza töreninde Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKTOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Aykut Hacıoğlu, MTEGM Eğitim Politikaları Daire Başkanı Dr. Recep Altın ile TÜRKTOB Genel Sekreteri Dr. Muhteşem Torun da hazır bulundu