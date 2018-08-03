TürkTraktör Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Jetender Ahuja oldu

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine, uzun yıllardır CNHI'da farklı global pozisyonlarda görev yapan Jetender Ahuja'yı atadı.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Jetender Ahuja oldu.



TürkTraktör Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine gelen Jetender Ahuja, 1996 yılında Hindistan'daki YMCA Mühendislik Enstitüsü Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.



İş hayatına 1996 yılında Eicher Ltd’de Garanti Yöneticisi olarak başlayan Jetender Ahuja, burada yürüttüğü çalışmalar sonrasında, uzun yıllar farklı pozisyonlarda görev yapacağı CNHI’e dahil oldu. Jetender Ahuja 1998-2004 yılları arasında New Holland Hindistan’da Ürün Destek Mühendisi olarak çalıştı.



2004 yılından itibaren ise 3 yıl boyunca İngiltere'de Teknik Eğitim Uzmanı olarak Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya bölgelerini ziyaret ederek; İngiltere, İtalya, Türkiye, Brezilya ve Çin’den temin edilen traktörlerin teknik eğitimlerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinden sorumlu oldu.



Jetender Ahuja çalışmalarına, 2007-2011 yılları arasında Hindistan’dan yürüttüğü Japonya Bölge Servis Müdürü olarak devam ettikten sonra; 2011 CNHI Çin’de çalışmaya başladı. 2013’e kadar CNHI’ın Çin’deki Ürün Performans Müdürlüğünü sürdürdü. 2013 yılından itibaren 3 yıla yakın bir süre Ürün Destek Yöneticisi olarak Çin’de Ürün Destek Ekibi’nin oluşturulmasında aktif rol oynadı.



2015-2017 yılları arasında Ürün Destek Direktörü (Çin) olan Jetender Ahuja TürkTraktör’deki görevine başlamadan önce ise yine CNHI Çin’deki Global Ürün Komitesi’nde Tarımsal Ürün Geliştirme Direktörü olarak Traktör, Balya, Biçerdöver Grubu ve mühendislik çalışmalarının yönetimini üstlendi.



Temmuz 2018 itibarıyla TürkTraktör Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Jetender Ahuja, TürkTraktör’ün Ar-Ge alanında yürüttüğü çalışmalarının tamamından sorumlu olacak.

