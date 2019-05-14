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TürkTraktör, Dünya Çiftçiler Günü'nü Sakaryalı çiftçilerle kutladı

- Erenler fabrikasında düzenlediği iftar yemeğinde Dünya Çiftçiler Günü'nü Sakaryalı çiftçilerle kutlayan TürkTraktör, dijital tarıma yönelik çalışmalarının en yenisi olan "Tarlam Cepte" uygulamasının da tanıtımını yaptı - TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner: - "Şirket olarak görevimiz, emek yoğun bu sektörde iş yükünü hafifletecek, verimliliği artıracak çalışmaları hayata geçirmek"

TürkTraktör, Dünya Çiftçiler Günü'nü Sakaryalı çiftçilerle kutladı
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İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, geleneksel hale getirdiği 14 Dünya Çiftçiler Günü kutlamasını bu yıl ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtarak Erenler fabrikasında düzenlediği iftar yemeğinde gerçekleştirdi.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, Erenler fabrikasında düzenlediği iftar yemeğinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü Sakaryalı çiftçilerle kutlayan şirket, dijital tarıma yönelik çalışmalarının en yenisi olan "Tarlam Cepte" uygulamasının da tanıtımını yaptı.

Konuklar, Erenler fabrikası hakkında bilgi alırken, Ankara fabrikasını da sanal gerçeklik teknolojisi (VR) ile gezdi.

Güvenli traktör ve ekipman kullanımına yönelik "Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım" eğitimini alan ziyaretçiler, tabletler üzerinden online yarıştı. Yarışmayı en hızlı ve eksiksiz bitiren yarışmacı, bilinçli çiftçi yarışma özel ödülünü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, TürkTraktör'ün ülke tarımını daha ileriye taşıma vizyonuyla 65 yıldır çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Her zaman olduğu gibi bugün de odağımızda çiftçiler yer alıyor. Temel ihtiyacımız olan gıda temininde tarımın rolü tartışılmaz. Tarım ise çiftçilerin emekleri ve alın teri ile var olan bir faaliyet dalı. Onların harcadığı emeğin kıymetini çok iyi bilen bir şirket olarak Dünya Çiftçiler Günü’nde çiftçilerimizle bir araya gelmekten ve bu özel günü hep birlikte kutlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Bizim, şirket olarak görevimiz emek yoğun bu sektörde iş yükünü hafifletecek, verimliliği artıracak çalışmaları hayata geçirmek. Bunun başarılabilmesi için de ana unsur, tarımda mekanizasyon ve dijital dönüşümün gerçekleşmesi." ifadelerini kullandı.


- Çiftçiler, "Tarlam Cepte" ile bilgilere ücretsiz ulaşabilecek


Aykut Özüner, şirketin çiftçilerin dijital tarıma adaptasyonunu sağlayacak pek çok proje üzerinde çalıştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarımızdan bir yenisini, çiftçilerimize karar desteği sağlayacak ve operasyonel verimliliği artıracak tavsiyelerde bulunan Tarlam Cepte uygulamamızı bugün duyurmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Tarlam Cepte hizmetinin tanıtımını Dünya Çiftçiler Günü'nde yapmak ise bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Çiftçilerimiz artık bölgelerindeki mazot, hal, borsa fiyatlarına, hibe destek duyurularına ücretsiz olarak kolayca bu uygulamadan ulaşabilecek.

Bir üst versiyonunda ise kişiye özel içerik oluşturulabiliyor. Bu sayede lokasyon temelli uydu destekli bitki sağlığı takibi hizmeti ile tarlaların ve üzerindeki bitkilerin olası bir kuraklıktan bitkinin durumuna kadar uzanan bilgilere kolaylıkla erişilebiliyor. Örneğin, 'bugün tarla sürülebilir mi ya da buğday ekimi için doğru bir gün mü' gibi bitki yetiştiriciliğine dair tavsiyeler de uygulama üzerinden alınabiliyor."

Özüner, tarımın geleceği için tasarladıkları bu yeni uygulamalarıyla çiftçilere tarımda girdi maliyetlerini azaltacak ve operasyonel verimliliği artıracak tavsiyelerde bulunarak onlara katma değer sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Aykut ÖzünerTürkTraktör
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