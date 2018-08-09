TürkTraktör dünya klasında üretimde

İSTANBUL (AA) - Dünya çapında disiplin ve kalite anlayışı ile Ankara ve Sakarya Erenler’deki her iki fabrikasında da World Class Manufacturing-Dünya Klasında Üretim (WCM) metodolojisinde "bronz seviyeye" sahip olan TürkTraktör, üretim sistemini "gümüş fabrika" seviyesine taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, üretimde rekabet gücünü planlı bir şekilde iyileştirmeye ve geliştirmeye devam ediyor.

WCM için tüm departmanların standartlarının yükseltilmesi hedefiyle birbirleriyle koordineli ve büyük bir uyum içinde çalıştığı TürkTraktör, 2016 yılı kasım ayında Ankara fabrikasını "bronz fabrika" seviyesine ulaştırmıştı.

2017 yılında, yani faaliyete başlamasından sadece 3 yıl gibi kısa bir süre sonra "bronz fabrika" seviyesine ulaşan TürkTraktör Sakarya Erenler Fabrikası ise kaydettiği bu başarı ile bu alanda bir rekora imza atmıştı.





- TürkTraktör, gümüş seviye yolunda ilerliyor





Dünya Klasında Üretim kapsamında fabrikalarında yapılan çalışmalarla verimlilik, kalite ve iş güvenliği göstergelerinde çok yüksek artışlar sağlayan TürkTraktör, sürekli iyileştirme anlayışını gelecek dönemde devreye alınacak projelere de yansıtarak hızla gelişmeye ve şirketin sektördeki lider konumu sürdürmesi için çalışmalarına devam ediyor.

TürkTraktör son olarak, CNH APAC (Asya Pasifik) bölgesi fabrikalarından fabrika müdürleri, iyileştirme mühendisleri ve WCM uzmanlarından oluşan 25 kişilik bir ekibi, Ankara fabrikasında düzenlenen WCM 2.0 Çalıştayı’nda konuk etti.

Çalıştay kapsamında yapılan değerlendirmelerde TürkTraktör fabrikaları, uygulamaları, iyileştirme örnekleri, bilgi birikimi ve süreçlerin zenginliği ile ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Yapılan çalışmalar sonrası Ankara fabrikası WCM 2.0 CNH APAC (Asya Pasifik) bölgesinde "pilot fabrika" olarak seçildi. Ankara fabrikası, aynı zamanda Asya Pasifik bölgesinde "çevre alanında" en yüksek puanı alan ilk fabrika da oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nebi Doğan Özdöngül, WCM’in, Dünya Klasında Üretimde farklı zamanların değişen ihtiyaçlarından gelişen metotlarına bütünsel bir bakış açısı getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bakış açısının kazandırdığı ‘sıfır hata, sıfır kaza, sıfır arıza, sıfır kayıp ve atık’ yaklaşımı hem ürün kalitesini yükseltmemizi hem de maliyet kalite dengesini sağlamamıza yardımcı oluyor. Ankara ve Erenler’deki her iki fabrikamız da bu alanda ‘bronz fabrika’ seviyesine sahip. Ancak tarım sektörünün öncü üreticisi olarak bu metodoloji ile sistematik bir hedef doğrultusunda hareket ediyor ve bu alanda sahip olduğumuz bu seviyeyi daha ileriye taşımak üzere aralıksız şekilde iyileştirme ve geliştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019 yılında 60 puana sahip olarak 'gümüş seviyeye' yükselmeyi hedefliyor. Bizlerle bu alanda aynı yaklaşıma sahip tedarikçilerimizin de WCM metodolojisi ile çalıştıklarını görmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz."