Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Tayvan Trabzon Bursa koyun
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

Turkven’den dev yatırım

- Turkven’in danışmanlığını yaptığı kurumsal uluslararası yatırımcılar Elif Holding’in ("Elif") çoğunluk hissesini satın aldı

Turkven’den dev yatırım

İSTANBUL (AA) - Turkven’in danışmanlığını yaptığı kurumsal uluslararası yatırımcılar Elif Holding’in ("Elif") çoğunluk hissesini satın aldı.

Turkven'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’ye 2000 yılından bugüne kadar yaklaşık 5,5 milyar dolar yatırım getiren Turkven, 2019 yıl sonuna dek 1 milyar dolarlık yeni uluslararası doğrudan yatırımı Türkiye’ye çekme hedefi doğrultusunda bir adım daha attı.

Turkven, danışmanlığını yaptığı kurumsal yatırımcılar adına, Türkiye’nin en büyük esnek ambalaj üreticileri ve en büyük ihracat şirketleri arasında yer alan Elif’te çoğunluk hisse satın alımını tamamlamak üzere Rekabet Kurumu’na başvurdu. Bu işlemde Elif’e SAS Kurumsal Finans tarafından danışmanlık verildi. İşlem, Rekabet Kurumu onayından sonra tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkven yöneticilerinden Ali Nalbantoğlu, Türkiye’nin potansiyeline güvendiklerini ve Türkiye’ye yabancı sermaye çekerek yatırımlarına hızla devam edeceklerini belirterek, "Türkiye’nin ekonomisine ve nitelikli insan kaynağına güvenimiz tam. Elif, Türkiye’de sektörün teknolojiye en yoğun yatırım yapmış firmasıdır. Avrupa’da hızlı tüketim ürünleri segmentinde öncüdür. Amacımız Elif gibi lider şirketleri destekleyerek dünya çapında şirketler olmalarına yardımcı olmak." ifadelerini kullandı.

Turkven yöneticilerinden Aksel Şahin de Elif’in bin 400 çalışanı ile 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yaptığını aktararak, "Şirketin, alt yapısı, teknolojisi ve yüksek kapasitesi ile öne çıkan konsept fabrikası, tek çatı altında 60 bin metrekare kapalı alanıyla dünyanın en önemli üretim tesislerinden biridir. 2014 yılında Mısır’da faaliyete geçen yeni fabrikası ile beraber şirket, yılda 90 bin ton üretim kapasitesine sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.


- Küresel platformda liderlik hedefliyor


Elif Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Salargil ise şunları kaydetti:

“Elif, kurulduğu 1972 yılından bugüne yüksek kalite ve hizmet standartları ile bütünleşmiş sürdürülebilirlik anlayışı ile esnek ambalaj sektöründe küresel bir referans şirket olmayı hedeflemektedir. Hizmet sunmakta olduğu çokuluslu dünya markalarının takdiri ile üretim yaptığı coğrafyalarda ve satışlarının yoğunlaştığı Avrupa’da hızlı tüketim ürünleri segmentinde pazar lideri konumundadır. Elif, son teknolojileri ve sektördeki eğilimleri yakından takip ederek sürekli gelişimi ve yenilikçiliği amaçlamaktadır. İştirak ettikleri şirketlerde yüksek büyüme ve kurumsallık alanlarına katkı sağlayan Turkven ile beraber, yatırımlarımızı daha da hızlandırarak Elif ayak izini genişleteceğimize ve küresel platformda lider esnek ambalaj şirketlerinden biri olacağımıza inancım tam.”


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TurkvenYatırım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5