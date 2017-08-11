Turnalara uydudan takip

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Ulusal Turna Eylem Planı" kapsamında turnalar uydudan anlık takip ediliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin turnaların kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı nadir ülkelerden olduğu belirtilerek, planın, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla sayıları giderek azalan turnaların Türkiye'deki nüfusunun ve yaşam alanlarının korunması için hazırlandığı aktarıldı.

Açıklamada, DKMP Genel Müdürlüğünce 2013'te hazırlanan plan kapsamında, bu yıl dördüncü kez turnaların izlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı ifade edildi. DKMP Genel Müdürlüğü turna halkalama ekibi tarafından 29 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde turnaların vericilerle izlenmesi çalışması yapıldı. Bu kapsamda Bolu, Samsun, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Bitlis ve Muş'ta uygun sulak alanlarda yavrusu olan ve olmayan 32 çift ve 84 adet yazlayan turna tespit edildi.

Tespit edilen 26 yavrudan 14'üne halka takılırken, bu 14 yavrudan Bolu, Samsun ve Ardahan'da birer ve Sivas'ta ise 3 turna uydu vericisiyle takibe alındı. Eylem planının uygulandığı sürede 21 kuşa verici, 63 kuşa ise halka takıldı.

Açıklamada, nesli tehlike altında olan türün korunması ve izlenmesi için takılan uydu vericileriyle turnaların kışlama ve üreme alanlarının tespit edilerek neslinin devamı için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.