TÜROB’da Yeni Sayfa 2004 Yılından itibaren Başkanlık görevini Başarıyla yürüten Timur Bayındır, yine yönetimde başarılı isim, Başkan yardımcısı Müberra Eresin’e Başkanlık görevini teslim etmesiyle TÜROB’un ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Yılmaz Parlar yazıyor...21 mart 2019 Perşembe günü Hilton Hotel B0sphorus’da Türkiye Otelciler Birliği TÜROB’un 23. Olağan Genel Kurul Toplantısına, Bölge Kaymakamı, Avrupa Oteller ve Kafeler Birliği (HOTREC) Başkanı Jens Zimmer Christensen, THY Yurt İçi Satış Başkanı Emre Menevşe, SKAL İstanbul Klüp Başkanı Ata Eremsoy başda olmak üzere çeşitli turizm örgüt Başkanlerı, temsilcileri ve TÜROB üyeleri katıldılar.



Timur Bayındır açılış konuşmasında, Türk turizmine kayıtsız şartsız hizmet eden 48 yıl önce kurulan birliğin güçlü bir sektör olarak 14 temsilcilikleri ile bugünlere gelindiğini söyleyerek "Turizm sektöründe, konaklama, yiyecek-içecek hizmetleri ve seyahat acenteliği faaliyetlerini kapsayan üç alanda toplam istihdam 2018 yılı itibarıyla yaklaşık 1 milyon kişi olduğunu, sosyal, ekonomik, uluslararası ilişkiler ve ekonomik olarak etki alanı ile birlikte düşünüldüğünde, turizmin katma değerini başka bir sektörle kıyaslamak mümkün olamıyacağı önemine dikkat çekdi. Bayındır “2019 yılına yönelik beklentiler olumlu yönde. hem doluluklarda hem de ortalama oda fiyatlarında yüzde 10-12’lerde artış beklemekteyiz. Turist sayısındaki artıştan daha çok, fiyatlarda yükselme sağlamaya odaklanılması gerekir.” dedi



Bayındır, 2018 yılıyla birlikte rakamlarda da hissedilen toparlanma ile yeniden yükseliş dönemine geçildiğini ifade ederek, önemli kazanımın, pazar, ürün ve strateji çeşitliliği ile birlikte turizmin anlık yönetim ve koordinasyon gerektiren bir sektör olduğunun anlaşılmış olması, ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığı, terör ve darbe girişimiyle yaşanan gerileme ile derinden hissedilmiş olması, ülke sathında en önemli döviz kazandırıcı ihracatçı bir sektör olarak yerini almasının altını çizdi.



Türk Hava Yolları Yurt içi Satış Başkanı Emre Menevşe turizmin yükselişinde, Türk Hava Yolları’nın rolünü dile getirdi. Türkiye'deki hemen hemen her havaalanına sefer icra ettiklerini, Hediye paket turlarla elde edilen tanıtım vasıtasıyla, Türkiye’ye gelen turist sayısında önemli artış kaydediklerini söyledi. Hava yolların gelişiminin ve siparişi verilen 140 kadar uşağın, İstanbul hava meydanın tam kapasite ile hizmete geçtiğinde çok daha yüksek seviyelerde olabileceğini açıkladı. Türkiye'nin hava yolcusu sayısında 2003'ten 2019'a kadar yıllık ortalama yüzde 9,6 büyüdüğünü, Türkiye'nin dünya yolcu sayısında 17. sırada yer aldığını, THY'nin dünya ortalamasından 3 kat fazla büyüdüğünü, Avrupa'nın ikinci büyük kargo şirketi olduklarını 23 kargo uçaklarının bulunduğunu ve kargoda 85 noktaya uçtuklarını, Dünyada en fazla ülkeye uçak havayolu şirketi olarak 124 ülkeye, 306 şehre, 310 noktaya uçulduğu bilgilerini verdi. Avrupa'daki Oteller, Restoranlar ve Kafelerden oluşan şemsiye derneği olan HOTREC, Başkanı Jens Zimmer Christensen, HOTREC hakkında genel bilgiler verdi önceliklerini maddeler halinde sıraladı. Türk Turizmin 2016-2017-2018 yıllarındaki turist sayısı hakkında bilgiler verdi. Sektörün Avrupa ekonomisine 460 milyar avro katkı sağladığını dile getiren Christensen, "Yaklaşık 70 milyar avrosu KDV ödemesi olmak üzere devlet hazinelerine yaklaşık 126 milyar avroluk katkı sunuyor. Turizm, özellikle Türkiye de dahil olmak üzere tüm bölgede, iş hayatı ve büyüme için büyük bir itici güç." dedi.



Tuluyhan Uğurlu Anadolu Güneşi konulu muhteşem bir konser verdi. Anadolu eski tarihinden Mustafa Kemal’e kadar süreci müzikle birleştiren görüntülü mizansen çok ilgi gördü.



Konuşmalar sonrası seçime gidildi. Tek liste ile seçim oylama sonucunda TÜROB'un Başkan Yardımcısı olan Müberra Eresin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na. Armin Zerunyan, Hediye Güral Gür ve Taner Yallagöz, başkan yardımcılıklarına getirildi. TÜROB Genel Müdürü İsmail Taşdemir de profesyonel Genel Sekreter olarak atandı.



Lionel Hotel Genel Müdür yardımcısı, Kıdan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Demet Kıdan Uğur ve ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın ile yaptığımız söyleşide Müberra Eresin’in TÜROB başkanlığının memnuniyet verici olduğunu çok başarıl bir çizgi yakalıyacağına inandıklarını söylediler.



TÜROB Yönetim Kurulu; Müberra Eresin (Başkan) – Eresin Otelleri/Eresin Turizm



Armin Zerunyan (Başkan Yardımcsı) – Hilton Türkiye, Hediye Güral Gür (Başkan Yardımcısı) – NG Otelleri, Taner Yallagöz (Başkan Yardımcısı) – Yaşmak Otelleri



Kasım Zoto (Genel Koordinatör)– Armada Hotel, Levent Erdoğan (Muhasip Üye) – MyDora Hotel İsmail Taşdemir (Genel Sekreter) Banu Dedeman – Dedeman Türkiye, Temel Aygün – Titanic Türkiye, Richard Appelbaum – Divan Türkiye, Orkun Petekçi – Accor Türkiye, Nuri Kalyoncu – Point Türkiye, Ayhan Hacıbektaşoğlu – Barın Hotel,



Uygar Koçaş – Le Meridien Etiler, Ziya Cihan – WOW İstanbul Hotel, Mustafa Topaloğlu – All Seasons Hotel