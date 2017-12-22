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TÜRSAB 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı

ANKARA (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 23'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı işlemlerini yürütmek üzere Nedim Öztürk, Talha Çamaş ve Mustafa Kutluoğlu'nun görevlendirildiği belirtildi.Kültür ve Turizm Bakanlığından...

TÜRSAB 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı

ANKARA (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 23'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı işlemlerini yürütmek üzere Nedim Öztürk, Talha Çamaş ve Mustafa Kutluoğlu'nun görevlendirildiği belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, TÜRSAB'ın 23'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı işlemlerini yürütmek üzere 5362 sayılı "Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu"nun ilgili hükümleri uyarınca, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Nedim Öztürk, Talha Çamaş ve Mustafa Kutluoğlu'nun görevlendirildiği kaydedildi.

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ToplantıTURSABTÜRSAB 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı
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