TÜRSAB Yurt Dışı Temsilcisi Baraner:

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yurt Dışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, "Umurbey'de gerçekleştirilen Troy Air Fest'i diğer dost ve dinamiklerin de katkılarıyla uluslararası boyutta, daha büyük bir festivale dönüştürüp dünyadaki gençler için sivil havacılık konusunda bir merkez haline getirebiliriz." dedi.

Baraner, Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Belediyesi ve Görsel Tanıtım Derneği iş birliğiyle düzenlenen uluslararası havacılık festivali olan "Troy Air Fest"i ziyaret etti.

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ile birlikte festival alanını gezip bilgi alan Baraner, bölgede ilk kez gerçekleştirilen etkinliğin çok geniş kapsamlı planlandığını söyledi.

Türkiye'de binlerce festival olduğunu ifade eden Baraner, "Ancak Çanakkale Umurbey'deki Troy Air Fest bambaşka bir festival. Çünkü bu festivalin çok değişik bir vizyonu var. Troy Air Fest, karakteri olan bir festival." diye konuştu.

Baraner, festivale Anadolu'dan gelen gençlere havacılık sektörünün tanıtıldığını, havacılık aşkının aşılandığını anlattı.

Bu festivallerin illerdeki turizm faaliyetlerine de destek sağladığını hatırlatan Baraner, şunları kaydetti:

"Troy Air Fest nedeniyle kentteki otellerde doluluk yaşanıyor. Buradaki bir diğer konu binlerce Trakyalı, Marmaralı ve Anadolu'dan gelen genç, gazilerimizin ve şehitlerimizin bulunduğu ortamda bir araya gelip el ele verdiler. Burası öğretici bir festival. Bu bir eğlence festivalinin dışında eğiten öğreten bir festival. Festivalin mimarlarına başta Belediye Başkanı Sami Yavaş'a teşekkür ediyorum. Çünkü bizler seyahat acentaları olarak aslında bunu istiyoruz. Çanakkale'de bütün otellerimiz doldu. Sadece 4 otelimiz sırf festival için yüzde 100 dolulukta şu anda. Yurt dışında yabancı basında oldukça ilgi gördü. Burası benimde bir Çanakkaleli olarak yüzde 100 desteklediğim bir festival. İleride umuyorum ki Umurbey'de gerçekleştirilen Troy Air Fest'i diğer dost ve dinamiklerin de katkılarıyla uluslararası boyutta, daha büyük bir festivale dönüştürüp dünyadaki gençler için sivil havacılık konusunda bir merkez haline getirebiliriz."

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ise festivalin açılış gününden itibaren yoğun katılım aldığını hatırlatarak, çocukların uçuş hayalini gerçekleştirip nüfusu 3 bin olan bir beldede uluslararası boyutta bir etkinlik yaptıkları için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.