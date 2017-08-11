TURSAF çalıştayı Samsun'da başladı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Osman Kaymak, kentin sağlık turizmi konusunda potansiyeli bulunduğunu belirterek, Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler ile Orta Asya ülkelerinin sağlık turizminin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu (TURSAF) temsilcileri ile akademisyenlerin bir araya geldiği çalıştay Samsun'da başladı.

Federasyon çatısı altında bulunan Samsun Sağlık Turizmi Derneğinin (SASTUD) ev sahipliğinde kentteki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda, Antalya, Alanya, Erzurum, Samsun, Mersin, Adana, Afyonkarahisar, İzmir, Bursa, İstanbul, Konya ve Nevşehir'deki derneklerin temsilcileri ile akademisyenler bir araya geldi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, katma değeri en yüksek turizm çeşidi olan sağlık turizminin Samsun'un ekonomik girdisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Samsun'un sağlık alanında bölgesel ve bölge üstü ölçekte hizmet sunduğuna işaret eden Kaymak, "Sağlık kenti vizyonunu üstlenen Samsun'da 19 kamu hastanesi, 9 özel, bir üniversite olmak üzere 29 hastane ile sağlık hizmeti sunulmaktadır. Sağlık alanında iyi yerdeyiz ancak bu alandan daha fazla pay almak için gayret göstermeliyiz." dedi.

Kaymak, Samsun'da çalışmaları devam eden 150 yataklı fiziksel tıp ve rehabilitasyon hastanesi, 100 yataklı yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi ile 900 yataklı şehir hastanesinin sağlık turizmi alanına büyük katkı sağlayacağını aktardı.

İstanbul ve Ankara'dan sonra Samsun olarak sağlık turizminden daha fazla pay almak için gayret gösterilmesi gerektiğini dile getiren Kaymak, şunları kaydetti:

"Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler başta olmak üzere Orta Asya'ya yakın ülkelerden sağlık turizminin geliştirilmesine katkı sağlamalıyız. Samsun'un çok güzel imkanları, potansiyeli var. Bu yöndeki çalışmalar çok önemli ve destekliyoruz. İstenilen hedeflere ulaşılması için bu toplantıları önemsiyoruz. Bir şehirde bütün kurumların el birliği, gönül birliği yaparak gelişmeye katkı sağlaması önemlidir. Doğru işler yapmak durumundayız. Birlik ve beraberlik, dayanışma olması halinde sağlık turizminde en yüksek payı alacağımızdan eminim."

- "Sağlık turizmi için gelenlerin sayısı 600 bin civarında"

TURSAF Başkanı Tevfik Yazan da sağlık turizminin ülkenin gelişmesi için önem taşıdığına işaret etti.

Sağlık turizminin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de stratejik sektör haline geldiğinin altını çizen Yazan, şunları söyledi:

"Son bir yılda dünyada 30 milyon insan derdine şifa aramak için seyahat ediyor. Bu sektörde yılda 500 milyar dolarlık harcama var. Bunu iyi değerlendirmek durumundayız. Ülkemizin gelecek vizyonu içinde bu paydan en iyi şekilde yararlanmalıyız. Sektör, ülkemizin doğal zenginlikleri, kültürel altyapısı, ulaşım kolaylığı, turizmdeki tecrübesi, son 15 yıldır sağlıkta dönüşüm ile fiziki altyapı, yetişmiş insan gücü, yeni uygulamalarla birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakır hale gelmiştir. Sağlık turizminde ivme kazanan bir hareket başladı. 2011-2012'de sağlık turizmi için ülkemize gelenlerin sayısı 270-280 binlerdeyken geçen yıl itibarıyla 580-600 bin civarında. Bu sayıyı daha da artırmalıyız."

Çalıştayın açılışında Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, SASTUD Başkanı Sadi Ergin de konuşma yaptı.

Çalıştay, 3 gün sürecek.

Sağlık turizmi çalışmalarının masaya yatırılacağı çalıştayda İslam ülkelerinde yapılacak çalışmalar hakkında da ön değerlendirme raporu hazırlanacak.