Turuncu ve gri listede bulunan iki terörist öldürüldü

ANKARA (AA) - Şırnak'ın Bestler-Dereler kırsalında devam eden operasyonda İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler" listesinde turuncu kategoride yer alan "Aze Malazgirt" kod adlı Aslı Özkaya ile gri kategoride bulunan "Herekol Heşet" kod adlı Rahmi Ayhan etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde süren operasyonda tespit edilen 5 el yapımı patlayıcı imha edildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen iki el yapımı patlayıcı imha edildi.
Şırnak'ın Bestler-Dereler kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler" listesinde turuncu kategoride yer alan "Aze Malazgirt" kod adlı Aslı Özkaya, diğerinin ise gri kategoride bulunan "Herekol Heşet" kod adlı Rahmi Ayhan olduğu belirlendi.