TUSAF'ın dikkat çektiği kuraklık ödül getirdi

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nın katkıları Alternatif Bank, Yıldız Holding, Garanti BBVA’nın ana sponsorluğunda ve Turkcell'in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda gerçekleştirilen 12. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri 23 Eylül Çarşamba günü İTO’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende, Markasanat yönetimindeki Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy’un AA muhabiri Gökhan Ergöçün’e verdiği demeç ödüllendirildi. Ergöçün, “Türkiye, buğdayda kurak seneler için hazırlık yapmalı” haberiyle Jüri Teşvik Ödülü’ne layık bulundu.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nın katkıları Alternatif Bank, Yıldız Holding, Garanti BBVA'nın ana sponsorluğunda ve Turkcell'in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda gerçekleştirilen 12. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri töreni, 23 Eylül Çarşamba günü İTO’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Pandemi nedeniyle Zoom üzerinden canlı yayınlanan törende, 16 alandaki yılın başarılı haberleri ödüllendirildi.Törende, Markasanat yönetimindeki TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy’un AA muhabiri Gökhan Ergöçün’e verdiği demeç ödüllendirildi. Ergöçün, “Türkiye, buğdayda kurak seneler için hazırlık yapmalı” haberiyle Jüri Teşvik Ödülü’ne layık bulundu.Ergöçün’ün ödül almasını sağlayan haberde Ulusoy, Türkiye'de yıllık ortalama 19-20 milyon ton civarı buğday üretiminin yapıldığına dikkat çekmiş ve kurak bir senede bu rakamın yüzde 20 azalabileceğini, bu yüzden de buğday üretiminin arttırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi gerektiğini belirtmişti.

