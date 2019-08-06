Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi food istanbul Ahmet Dursun Şahin elektrik faturaları İstanbul Başakşehir
Taze incir Uzak Doğu'ya “uçacak“
Uzak Doğu'ya uçuyor
ECB'den zayıf küresel ticaret uyarısı
Zayıf küresel ticaret uyarısı
Çekya'da zafer Marquez'in
Çekya'da zafer Marquez'in
Tarımda 4.3 milyarlık batık
4.3 milyarlık batık
Türk bilim insanları 4 ölümcül virüs buldu
Türk bilim insanları buldu!

TUSAŞ stajyer mühendis alacak

- TUSAŞ bünyesinde kurulan SKY stajyer mühendis programının başvuruları açıldı - Başvurular 13 Ekim'e kadar devam ederken, staj süresi 8 ay olacak

TUSAŞ stajyer mühendis alacak
banner17

ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), mühendislik fakültesi öğrencilerine Milli Muharip Uçak başta olmak üzere Türkiye'nin milli projelerinde stajyer olarak çalışma imkanı sunuyor.

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün başlayan Senin Kariyer Yolun (SKY) stajyer mühendis programının başvuruları 13 Ekim'e kadar devam edecek.

Makine, Elektrik-Elektronik/Haberleşme, Havacılık, Uçak, Uzay, Endüstri, Bilgisayar, Metalürji ve Malzeme, Kimya ve Mekatronik Mühendisliği alanlarında okuyup üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıflarında olan öğrenciler, SKY stajyer mühendis programına başvurabilecek.

Milli Muharip Uçak başta olmak üzere Türkiye’nin milli projelerinde çalışma olanağı sağlayacak program 8 ay sürecek.

Stajyer mühendisler haftada en az bir gün TUSAŞ’ta çalışacak, görev süreleri boyunca ücret alacak. Stajyer mühendislerin ayrıca yol masrafları da TUSAŞ tarafından karşılanacak.

Program, aynı zamanda öğrencilerin okullarında edindiği teorik altyapıyı pratik uygulamalarla güçlendirmesini sağlayacak.

Öğrenciler, oryantasyon eğitimlerini tamamlamalarının ardından uzmanlık alanlarına göre belirlenen bölümlerde stajlarına başlayabilecek. Başvurular www.seninkariyeryolun.com adresinden yapılacak.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Senin Kariyer YolunSkyStajTUSAŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5