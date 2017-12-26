TÜSHAD'dan

İSTANBUL (AA) - Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD) ile Nişantaşı Üniversitesi'nin düzenlendiği "Havacılık Sempozyumu"nda, sektör temsilcileri ile havacılık alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler bir araya geldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği, üniversitenin Maslak 1453 Neotech Kampüsü'ndeki sempozyuma, Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Akgül, İstanbul Yeni Havalimanı İşletmecisi İGA Pazarlama Direktörü Abdullah Nergiz, Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotu Menderes Çakıcı, uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Özlem Özyön, uçuş psikoloğu Mehmet Ali Erkuş ve bazı ilgililer katıldı.

Sempozyumda, "Havacılık Psikolojisi" oturumunda konuşan Ruh Sağlığı Derneği Genel Başkanı Akgül, havacılık sektöründe makine ve insan uyumunu sağlayan en önemli faktörün insan unsuru olduğunu kaydederek, insanın olduğu her yerde psikolojisinin de çok büyük önem arz ettiğini bildirdi.

Akgül, pilotların anonslarındaki sesin güven frekansından uçuş korkusuna, motivasyondan yakıt tasarrufuna, pilotların seçiminde psikometrik değerlendirmelerinden CRM'e, kriz yönetiminden aile destek timlerine kadar havacılıkta psikolojinin yerinin ve öneminin büyüdüğünü örneklerle anlattı.

Yrd. Doç. Dr. Akgül, insanda seyahat fikrinin uyandırılmasından müşteri deneyimine, duygu turizminden havada doğuma, halkla ilişkilerden kurumsal sosyal sorumluluk projelerine kadar olan alanda insan faktörünün ve psikolojinin öneminden bahsetti.

İGA Pazarlama Direktörü Nergiz, Dr. Özyön moderatörlüğündeki panelde, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim 2018'de açılmak üzere hızla tamamlandığını belirterek, havalimanına ait güncel videoları paylaşarak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Sempozyuma katılan 10 öğrenciye, çekilişle THY yöneticileri ile kahvaltı, THY’yi yakından tanıyacakları gezi davetiyesi ve kaptan pilot Çakıcı'nın imzalı "Kalbimdeki Kanatlar" adlı kitabı hediye edildi.

Hediyeler, TÜSHAD Başkanı Arif Ali Gezmişoğlu ve Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Saldamlı tarafından öğrencilere takdim edildi.