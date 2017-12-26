Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Lokman Kurt Vahap Çelik Basın açıklaması serkan sevim
Başkandan çevre uyarısı
Başkandan çevre uyarısı
Rüzgar ihaleleri başladı
Rüzgar ihaleleri başladı
Gençlerin umudu oldu
Gençlerin umudu oldu
Yeni yıla özel kredi
Yeni yıla özel kredi
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef

TÜSHAD'dan "Havacılık Sempozyumu"

- Sektör temsilcileri ile havacılık alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler sempozyumda buluştu

TÜSHAD'dan

İSTANBUL (AA) - Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD) ile Nişantaşı Üniversitesi'nin düzenlendiği "Havacılık Sempozyumu"nda, sektör temsilcileri ile havacılık alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler bir araya geldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği, üniversitenin Maslak 1453 Neotech Kampüsü'ndeki sempozyuma, Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Akgül, İstanbul Yeni Havalimanı İşletmecisi İGA Pazarlama Direktörü Abdullah Nergiz, Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotu Menderes Çakıcı, uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Özlem Özyön, uçuş psikoloğu Mehmet Ali Erkuş ve bazı ilgililer katıldı.

Sempozyumda, "Havacılık Psikolojisi" oturumunda konuşan Ruh Sağlığı Derneği Genel Başkanı Akgül, havacılık sektöründe makine ve insan uyumunu sağlayan en önemli faktörün insan unsuru olduğunu kaydederek, insanın olduğu her yerde psikolojisinin de çok büyük önem arz ettiğini bildirdi.

Akgül, pilotların anonslarındaki sesin güven frekansından uçuş korkusuna, motivasyondan yakıt tasarrufuna, pilotların seçiminde psikometrik değerlendirmelerinden CRM'e, kriz yönetiminden aile destek timlerine kadar havacılıkta psikolojinin yerinin ve öneminin büyüdüğünü örneklerle anlattı.

Yrd. Doç. Dr. Akgül, insanda seyahat fikrinin uyandırılmasından müşteri deneyimine, duygu turizminden havada doğuma, halkla ilişkilerden kurumsal sosyal sorumluluk projelerine kadar olan alanda insan faktörünün ve psikolojinin öneminden bahsetti.

İGA Pazarlama Direktörü Nergiz, Dr. Özyön moderatörlüğündeki panelde, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim 2018'de açılmak üzere hızla tamamlandığını belirterek, havalimanına ait güncel videoları paylaşarak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Sempozyuma katılan 10 öğrenciye, çekilişle THY yöneticileri ile kahvaltı, THY’yi yakından tanıyacakları gezi davetiyesi ve kaptan pilot Çakıcı'nın imzalı "Kalbimdeki Kanatlar" adlı kitabı hediye edildi.

Hediyeler, TÜSHAD Başkanı Arif Ali Gezmişoğlu ve Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Saldamlı tarafından öğrencilere takdim edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Havacılık SempozyumuRuh Sağlığı DerneğiTÜSHADYrd. Doç. Dr. Ömer Akgül
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5