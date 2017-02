TÜSİAD Başkanı Bilecik: Ülkemizin potansiyeline güvenmeli ve yolumuza devam etmeliyiz

İSTANBUL - SÜMEYYE DALKILINÇ

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye'nin bu dönemde biraz daha yavaş büyüyor olabileceğini belirterek, "Fakat sabırlı ve emin adımlar atarak, ekonomide her zaman fırsatların olduğunu görerek ülkemizin potansiyeline güvenmeli ve kararlılıkla yolumuza devam etmeliyiz." dedi.

Erol Bilecik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem küresel hem de ülke içinde yaşanan gelişmelerin, ekonomiyi zaman zaman olumsuz etkilemesine karşın büyümenin sürdüğünü ancak olumsuz gelişmelerin finansal koşulların giderek sıkılaşmasına neden olduğunu, ülke içinde işsizlik oranındaki artışa paralel olarak, harcamalar ve talep akışının eskisine oranla daha zayıfladığını gördüklerini söyledi.

Son 10 yılda çok önemli bir büyüme ivmesi yakalandığını ancak bunun karşılığında bir miktar riskin de biriktiğini belirten Bilecik, şöyle devam etti:

"Döviz cinsinden borçluluğumuz yükseldi. Kredilerin mevduata oranı da yüzde 100’ün üzerine çıkmış durumda. Ancak bu borç halen yönetilebilir bir boyuttadır. Risklerimizi iyi yönetip, belirsizlikleri azaltıp, piyasalara ve yatırımcıya güven verdiğimizde olumsuz durumları ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Bu açıdan ekonomi yönetimimize önemli görevler düşmektedir. Risklerin iyi yönetilmesi ve yatırımcıya güven verilebilmesi için denetleyici ve düzenleyici kurumların görevlerini bağımsız bir şekilde yapabilmeleri lazım. Politika yapıcıların da söylem birliği içerisinde hareket etmesi ve akılcı, şeffaf, öngörülebilir politikalar ile yatırım ortamını iyileştirmeleri en büyük beklentimiz. Kısa vadede talebi artıracak önlemler alınırken, uzun vadeli yatırım perspektifine destek verebilecek adımlar atılmasına özen gösterilmelidir. Bu dönemde biraz daha yavaş büyüyor olabiliriz. Fakat sabırlı ve emin adımlar atarak, ekonomide her zaman fırsatların olduğunu görerek ülkemizin potansiyeline güvenmeli ve kararlılıkla yolumuza devam etmeliyiz."

"Bu yıl dış talebin öne çıktığı bir büyüme Türkiye için daha sağlıklı olacaktır"

Erol Bilecik, uzun dönemdir kurdaki dalgalanmaların yurt dışındaki gelişmelere çok bağlı devam ettiğini ve 2017’de de gelişmekte olan ülkeler için çok olumlu bir senaryo çizilmediğini, Avrupa ve ABD’de ise büyümenin hızlandığını, bunun küresel ekonomi için ve dolayısıyla Türkiye'nin ihracatı açısından olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Bilecik, "Dış talebin artmasının, bu yıl ekonomide olabilecek en iyi senaryo olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü iç taleple büyüme sınırlı olabilir. Finansal koşullar artık eskisi gibi yüksek kredi büyümesiyle iç talebi finanse etmeye el vermeyebilir. Mali politikadan da son 2 yılda büyümeye epey destek geldi, kamu harcamaları arttırıldı. Her zaman başarıyla yaptığımız gibi, mali disiplini korumamız en kritik konu. Dolayısıyla bu yıl dış talebin öne çıktığı bir büyüme Türkiye için daha sağlıklı olacaktır. Güvenlik sorunlarının en aza indirilmesi de ana beklentilerimizden. Nitekim bu hem turizm sektörüne hem de büyümeye destek verecektir." şeklinde konuştu.

"Güvenlik endişeleriyle demokratik değerlerden taviz vermemeliyiz"

TÜSİAD Başkanı Bilecik, yabancıların Türkiye algısının olumluya dönmesini sağlamaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Zira yatırımcı sadece olaylara bakmaz, bunlara nasıl politikalar ile tepki verdiğimize, kısaca bizim ne yaptığımıza daha fazla dikkat eder. Bütün gelişmekte olan ülkelerde siyasi belirsizlikler, çalkantılar, yolsuzluk skandalları ve terör zaman zaman ortaya çıkıyor. Bu gelişmeler karşısında, kurumları güçlü olan ülkelerin yatırımcı güvenini devam ettirebildiklerini gözlemliyoruz. Eğer mali disiplininiz sağlamsa, merkez bankanız bağımsız bir şekilde politika yapıyor ve piyasaya güçlü mesajlar verebiliyorsanız bu tür olayların ekonomik bir krize dönüşmesini engelleyebilirsiniz. Yatırım kuruluşlarının not indirme nedenlerine bakarsanız son zamanlarda en önemli atıflar kurumlara yapılıyor.

"2017’de zorluklar bir süre devam edebilir ancak ülkemizin potansiyeline güveniyoruz"

TÜSİAD Başkanı Bilecik, 2017’de de zorlukların bir süre devam edebileceğini ancak Türkiye'nin ve ekonomisinin potansiyeline güvendiklerini, bu potansiyeli TÜSİAD olarak her fırsatta hem yurt içi hem de yurt dışı ziyaretlerde dile getirdiklerini, Türkiye'yi daha iyi anlatmaya gayret ettiklerini söyledi. Bilecik, "Türkiye’nin güçlü ekonomisine, insan kaynağına ve potansiyeline güvenimiz sonsuz." dedi.

Teşvik paketlerini çok olumlu bulduklarını dile getiren Bilecik, teşvik sistemini tasarlarken mutlaka sektörel etkileşimlerini de hesaba katan etki analizlerinin yapılması ve teşviklerin en etkili alanlarda sağlanmasının büyük önem arz ettiğini, bunun için koordineli, öngörülebilir ve sistemli bir yaklaşım gerektiğini söyledi.

Bilecik, TÜSİAD olarak Türkiye’nin hukuk devleti, özgürlükler toplumu, cazip bir yatırım ortamı, dijital dönüşüm başarısı ve eğitimde en ilerici reformların ülkesi olması için atılacak her adımın, her politikanın her zaman olduğu gibi en güçlü destekçisi olacaklarını vurguladı.

"Referanduma doğru giderken Türk iş dünyası nasıl bir beklenti içerisinde?" sorusu üzerine Bilecik, uzun zamandır dile getirdikleri en önemli beklentinin, ekonominin rekabet gücünü artıracak, iş dünyasının küresel değer zincirlerinde yükselmesini sağlayacak reformların yapılması olduğunu belirterek, "Son 2 yıl 2 seçim ve darbe girişimi ile geçti. Ekonomide yapısal reformlara öncelik verdiğimiz bir gündeme bir an evvel dönebilmeyi arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Mümkün olan en kısa sürede bu terör yapısının (FETÖ) temizlenmesini temenni ediyoruz"

TÜSİAD Başkanı Bilecik, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ekonomiye etkilerine yönelik bir soru üzerine de şu görüşleri dile getirdi:

"Darbenin gerçekleşmesi halini tasavvur dahi edemeyiz. 15 Temmuz darbe girişimine en sert mesajları veren kurumların başında olduk ve bu durumu ilk gün itibarıyla dünyaya anlattık. Geçmiş darbelerin ülkemizde yarattığı siyasi ve sosyal hasarı hepimiz biliyoruz. Darbe girişiminin ekonomiye etkisi doğal olarak olumsuz oldu. Devletin içerisine uzanan terör yapısının temizliği ve ekonomiye etki eden bağlantılarının ortaya çıkarılması beklenenden de uzun sürdü. OHAL, 9 aya uzatılmış durumda. Bu durum, hem yabancı algısını olumsuz etkiliyor hem de içeride belirsizliklerin devam etmesine neden olarak ticari hayatta güvenin tam olarak tesis edilmesini engelliyor. Şüphesiz devletin içerisinde uzun zamandır yuvalanmış bu yapı ile mücadelenin ne kadar zor olduğunun farkındayız. Ancak ekonomiye verilen zararın en aza indirilebilmesi için mümkün olan en kısa sürede bu terör yapısının temizlenmesini ve OHAL uygulamasının sonlandırılmasını temenni ediyoruz."