TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve heyeti Silikon Vadisi'nde

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu ve üyeleri 10-12 Nisan'da ABD'de teknoloji şirketlerinin kümelendiği San Francisco ve Silikon Vadisi bölgesinde temaslarda bulunacak.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD, Silikon Vadisi Ağı San Francisco bölgesindeki yöneticiler, uzmanlar ve girişimciler ile iş birliği içinde Türkiye’nin dünyadaki teknolojik ve ekonomik ilerlemesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski liderliğindeki heyet, önceki yıl oluşturulan TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı üyeleriyle görüşmeler yapacak. TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı, çoğu Türkiye kökenli 250 yatırımcı, girişimci, mühendis, bilim insanı ve profesyonelden oluşuyor.

Program kapsamında, son bir yıldır TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı'nın mentorluk programına katılan start-up şirketleri Advelvet, BillionToOne, Chooch ve Pony Express’in şirket tanıtımları gerçekleştirilecek.

Heyet Silicon Valley Bank ve Singularity University yetkilileriyle görüşecek. Ziyaret kapsamında ayrıca ABD, Avrupa ve Çin'de inovasyon ve yatırım ortamının değerlendireceği yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

Ziyarete TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masa Eş Başkanı Serkan Sevim, TÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerinden Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı İrem Oral Kayacık, Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masa Başkanı Can Yücaoğlu, TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı Başkanı Ayşegül İldeniz, Genel Sekreter Yardımcısı Melda Çele, ABD Temsilcisi Barış Ornarlı ve Silikon Vadisi ekosistemine dahil olan TÜSİAD üyeleri katılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, "Dünyanın önde gelen teknoloji merkezlerinden Silikon Vadisi’nin başarısının temelinde yatırım ortamını güçlendiren hukuk devleti, demokrasi ve özgürlük ortamının sağladığı yaratıcılık ve yenilikçilik gücü ve bilim dünyasından finansal kuruluşlara uzanan etkin bir girişimcilik ekosistemi bulunuyor. TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı girişimimiz ile Türkiye’nin küresel rekabet gücü için yeni açılımlar ve projelerin çoğalmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.