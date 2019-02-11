TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! 2019 girişimcileri seçildi

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), "Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Kampı" İstanbul’da yapıldı.

TÜSİAD açıklamasına göre, Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011’den bu yana düzenlenen TÜSİAD "Bu Gençlikte İŞ Var!" programının en önemli etaplarından biri olan Girişimcilik Kampı’na bu yıl Türkiye’nin 21 şehri ve 36 üniversitesinden 96 girişimci adayı katıldı.



60’a yakın konuşmacının yer aldığı "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Kampı’nda" girişimci adayı gençler; ihtiyaç doğrulamadan pazara giriş stratejilerine, fizibiliteden sunum tekniklerine kadar bir girişimcinin ihtiyacı olan tüm bilgileri içeren beş günlük yoğun eğitim programına katıldı.



Girişimci adayları, ezber bozan startup deneyimlerini kurucularından dinleme ve ilham alma fırsatı bularak girişimcilik ekosisteminden 100’ü aşkın paydaşla tanışma ve network kurma imkanına sahip oldu.







- Kampa katılan tüm ekipler TÜSİAD Girişimci Kulübü 2019 mezunları olarak görev alacaklar





BASF Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlenen "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı’nın" 2019 kampı ING Bank’ın sponsorluğunda ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Programın 2019 sponsorları arasında Fiba Grup, Mazars Denge, Eczacıbaşı Holding, Gürsan Teknik, Tüpraş ve UBS AG de bulunuyor.



Kampa katılan tüm ekipler TÜSİAD Girişimci Kulübü 2019 mezunları olarak TÜSİAD ile çalışmalarına devam edecek ve üniversitelerinde TÜSİAD’ın girişimcilik elçisi olarak görev alacaklar.





- Final 26 Nisan’da





Açıklamada verilen bilgilere göre, tüm üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık olan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı’nda final 26 Nisan 2019’da yapılacak. Finalde birinci ekibe 75 bin TL, ikinci ekibe 50 bin TL, üçüncü ekibe ise 25 bin TL para ödülü verilecek.

