"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" programının "Girişimcilik Kampı" başlıyor

İSTANBUL (AA) - "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" programının en önemli adımlarından biri olan "Girişimcilik Kampı", 5-9 Şubat'ta İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011'den bu yana düzenlenen "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" programının en önemli adımlarından biri olan "Girişimcilik Kampı", İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde yapılacak.

Türkiye'nin 21 kenti ve 36 üniversitesinden 36 ekibin (102 kişi) katılacağı "Girişimcilik Kampı" süresince gençler, ihtiyaç doğrulamadan pazara giriş stratejilerine, fizibiliteden sunum tekniklerine kadar bir girişimcinin ihtiyacı olan tüm bilgileri içeren 4 günlük yoğun eğitim programına katılacak. Gençler, ezber bozan start-up deneyimlerini kurucularından dinleme ve ilham alma fırsatı bularak girişimcilik ekosisteminden 100’ü aşkın paydaşla tanışma ve network imkânına sahip olacak.

TÜSİAD üyeleri, program paydaşları ve girişimcilik ekosisteminden onlarca mentora fikir danışarak yenilikçi iş fikrini ölçeklendirilebilir bir iş modeline dönüştürme fırsatı edinecek.

Kampın ilk gününde 19.00 ila 21.00 saatleri arasında açılış kokteyli gerçekleştirilecek. Kokteylde Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Girişimcilik Yuvarlak Masa Başkanı Murat Özyeğin bir konuşma yapacak.

BASF Türk’ün ana sponsorluğunda düzenlenen "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı"nın 2019 kampı ING Bank’ın sponsorluğunda ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Programın 2019 sponsorları arasında Fiba Holding, Mazars Denge, Eczacıbaşı, Gürsan Teknik, Tüpraş ve UBS de bulunuyor.





- Yoğun ilgi, uluslararası başvuru





"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" 2019 dönemine 81 il ve 177 üniversiteden, 3 bine yakın üniversite öğrencisi başvurdu. Böylelikle il ve üniversite dağılımları bazında 2011 yılından beri en yaygın başvuru rakamlarına ulaşılmış oldu.

Başvurular Türkiye’den 76 ilin yanı sıra yurt dışından Gazimagusa, Güzelyurt, Kentucky, Madrid ve Vancouver’dan geldi.

Başvuru alınan 177 üniversitenin 169 tanesi Türkiye’de, 8 tanesi ise yurt dışında bulunuyor. En çok başvuru alınan iller sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Kayseri ve Eskişehir oldu.



En çok başvuru yapılan üniversiteler ise İzmir Ekonomi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi oldu. Programa başvuranların yüzde 32’sini kadın girişimci adayları oluştururken; başvuruların yüzde 86’sı lisans öğrencileri tarafından yapıldı.

Başvurular en çok bilişim, çevre, sağlık, eğitim ve gıda sektörlerinden geldi.