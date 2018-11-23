TÜSİAD heyetinin Ankara temasları

ANKARA (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğince (TÜSİAD), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç başkanlığında gerçekleştirilen Ankara temaslarına ilişkin olarak, "Ekonominin ve yatırım ortamının güçlendirilmesi hedefiyle somut önerilerin sunulduğu bu toplantılarda, reform alanlarına ilişkin kamu ve özel sektör arasında üst düzey görüş alışverişleri gerçekleştirilmesi ve yeni iş birlikleri geliştirilmesi amaçlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Ali Koç liderliğindeki TÜSİAD Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler heyetinin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Ekonominin ve yatırım ortamının güçlendirilmesi hedefiyle somut önerilerin sunulduğu ziyaretlerde, reform alanlarına ilişkin kamu ve özel sektör arasında üst düzey görüş alışverişinin gerçekleştirilmesi ve yeni iş birlikleri geliştirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Temaslar kapsamında, her görüşmenin alanına uygun olarak, sağlıkta inovasyon, kamu özel sektör iş birlikleri, ileri yaş turizmi, iş-özel hayat dengesini sağlayacak kurumsal mekanizmaların yaygınlaştırılması, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iletişim, kadına yönelik şiddetle mücadele, kadınların yönetime katılımı, ücret dışı iş gücü maliyetlerinin azaltılması, istihdam teşvikleri, güvenceli esnek çalışma biçimlerinin uygulama zorluklarının giderilmesi, gıda ve tarım sektörü, Gümrük Birliği, piyasa gözetim ve denetimi, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, sanayide enerji verimliliği, girişimcilik gibi konuların ele alındığı kaydedildi.