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Tutankhamun'un altınları ilk kez sergileniyor

Tahrir Meydanı'nda bulunan Mısır Müzesi'nin açılışının 115'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Mısır'da MÖ 1334-1325 yıllarında hüküm süren firavun Tutankhamun'un altın koleksiyonu ilk kez sergilenmeye başlandı.

Tutankhamun'un altınları ilk kez sergileniyor

KAHİRE (AA) - Tahrir Meydanı'nda bulunan Mısır Müzesi'nin açılışının 115'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Mısır'da MÖ 1334-1325 yıllarında hüküm süren firavun Tutankhamun'un altın koleksiyonu ilk kez sergilenmeye başlandı.

Mısır'da MÖ 1334-1325 yıllarında hüküm süren firavun Tutankhamun'un altın koleksiyonu sergisinin açılışına Mısır Tarihi Eserleri Bakanı Halid el-Anani, Mısırlı yetkililer, turistler ve bazı yabancı diplomatlar katıldı.

Anani, gazetecilere yaptığı açıklamada, koleksiyondaki eşyaların Mısırlı ve Alman uzmanlar tarafından 2014 yılında başlatılan ve üç yıl süren hassas bir çalışma sonucunda birleştirildiğini söyledi.

Koleksiyonun 1922 yılında gün yüzüne çıkarıldığını belirten Anani, bulunan hazinenin bin küçük altın parçasından oluştuğunu aktardı. Mısırlı Bakan, parçaların uzmanlar tarafından birleştirilmesi sonucunda 85 farklı objenin ortaya çıktığını ve bunlardan 55'inin müzede sergilenmeye başladığını ifade etti.

"Tutankhamun'un Daha Önce Görülmeyen Hazinesi" adı verilen ve silahlar, kalkanlar, savaşlarda kullanılan tekerlekler ile Tutankhamun'un kullandığı diğer kişisel eşyaların yer aldığı koleksiyon 45 gün açık kalacak.

Mısır Müzesi 1902 yılında Hidiv 2. Abbas Hilmi döneminde açılmıştı. Müzedeki eserler, Giza Piramitleri yakınında inşası süren ve 2018 yılında açılması beklenen Büyük Müze'ye taşınacak.

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AltınKOLEKSİYONSergiTutankhamun
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