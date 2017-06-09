Tütsülenmiş alabalığı Ruslara sevdirdi

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de faaliyet gösteren ve pek çok Avrupa ülkesine özel fırınlarda tütsülenmiş alabalık ihraç eden su ürünleri firması, bu lezzeti Rusya'daki sofralara da ulaştırdı.

Yıllık 4 bin ton alabalık işleme kapasitesine sahip şirketin genel müdürü Yasin Özpek, AA muhabirine, Türkiye'nin ihracatını hızla artırdığı su ürünleri alanında, deniz ürünlerinin yanında iç sulardan elde edilen gelirin de katlanarak arttığını söyledi.

Firmalarının da 2005'ten beri Avrupa ülkelerine tütsülenmiş alabalık gönderdiğini belirten Özpek, çiftliklerde yetiştirilen alabalıkları temizledikten sonra 6 saat tuzlu suda beklettiklerini, ardından şişlere dizerek özel fırınlarda meşe dumanında tütsülediklerini ve dinlendirdikten sonra vakumlu paketlerle satışa sunduklarını anlattı.

Özpek, başta Kuzey Avrupa ülkeleri olmak üzere yıllık 15 milyon avroluk ihracat hacmine ulaştıklarını, son olarak da Rusya pazarına girdiklerini ifade etti.

Rusya'ya gönderdikleri numune ürünlerin beğenilmesinin ardından bu ülkeye de ihracatın başladığını belirten Özpek, şöyle devam etti:

"Rusya'daki alıcılar Türk markalarının yüksek kalitede olması nedeniyle tercih edildiğini belirtiyor. Bunu da kullanarak sürekli iş görüşmeleri yaptık. Nihayetinde bir çözüm oluştu. Rusya'da anlaştığımız firma da buraya gelerek bizim tesisimizde incelemelerde bulundu. İlk etapta Rusya'ya donmuş olarak 200 ton balık gönderdik. Numune olarak gönderdiğimiz ürünler beğenildi. Şimdi yeni partilere hazırlanıyoruz. Yakın bir zamanda bunun 2 bin tona kadar çıkacağını düşünüyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde."

Özpek, 20 yıldır Avrupa ülkelerine donmuş ve füme balık ihracatı yaptıklarını ancak son yıllarda Danimarka ve İspanya'nın balık üretimlerinin artması nedeniyle pazar kaybı yaşadıklarını söyledi.

Rusya'nın kendileri için iyi bir alternatif olacağını belirten Özpek, "Farklı ülkelerle de görüşmelerimiz devam ediyor. İhracatı artırmak için gayret gösteriyoruz. Yıllık 30 milyon avro ihracat hedefimiz var. İlerleyen zamanda bu hedefimizi tutturacağımıza inanıyorum. Ruslar balıklarımızın kalitesini, sularımızın temizliğini sevdi ve bizi o yüzden tercih etti." dedi.

Dünyanın en kaliteli balıklarını yetiştirmek için yem fabrikası kurduklarını ve bu ayın sonunda devreye alacaklarını anlatan Özpek, önde gelen üreticilerden Şili'de üretimin hastalıklar nedeniyle azaldığını, bu fırsatı değerlendirmek için çalıştıklarını ifade etti.



