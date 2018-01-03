Tutuklanan DEAŞ şüphelisi hakkında dava

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve itiraflarında örgütün nasıl insanları kandırdığını anlatan B.B. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklanan B.B. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı B.B. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırladı.

Sanık hakkında 15 yıl hapis cezası istenen iddianame terör suçlarına bakan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplam 3 sayfadan oluşan iddianamede B.B'nin terör örgütü DEAŞ bağlantıları anlatılırken, ayrıca sanığın itiraflarına da yer verildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise şu ifadeler yer aldı:

"Şüpheli B.B'nin 2012 yılında Suriye'de Rakka ve Hasene bölgesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde 8 ay örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt adına silahlı çatışmalara girdiği, DEAŞ terör örgütü içerisinde Rakka Akerşi bölgesinde örgütsel ve siyasi eğitim aldığı, örgüt içerisindeki şahıslar ile örgütsel toplantılara katıldığı, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösteren 2 şahıs ile birlikte 30-35 kişilik bir grubun DEAŞ terör örgütüne katılması için Suriye'ye gönderilmesi eylemine katıldığı, şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütünün organik ve hiyerarşik yapısı içine dahil olarak bu örgütün üyesi olduğu ve üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği delillerden anlaşılmaktadır."

B.B'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Suriye uyruklu B.B, emniyetteki sorgusunda itiraflarda bulunarak, terör örgütünün insanları nasıl kandırdığını ve eylemlere yönlendirdiğini anlatmıştı.

