Tütün ürünleri kullanmak kalp hastalığı ve inme riskini artırıyor

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü'ne ilişkin, "Uzun vadede tütün ürünlerini kullanmak kalp hastalığı ve inme geçirme riskini 2 ile 4 kat artırıyor. Tütün ürünleri kullanmak genel sağlığın bozulmasına, iş günleri kaybına ve sağlık harcamalarının artmasına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tütün epidemiği ve buna bağlı gelişen önlenebilir hastalıklara ve ölümlere dikkati çekmek için Dünya Sigarasız Günü’nde herkesi bir günlüğüne tütün kullanmamaya çağırıyor.

2017 yılında DSÖ'nün yayınladığı raporda, Türk halkının yüzde 30,9’unun tütün ürünleri kullandığı belirtiliyor. Türk erkeklerinin yüzde 43,7’si tütün ürünleri kullanıyor. Yani neredeyse her iki erkekten biri sigara tüketiyor. Kadınlarda tütün ürünleri tüketimi ise yüzde 18.2 seviyelerinde bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Medikal Direktörü Dr. Recep Erşahin, Türkiye’nin dünyanın en fazla sigara tüketen 10 ülkesinden biri olduğunu belirterek, “Son yıllarda konu üzerine veri yayınlanmamış olsa da 2012 verilerine göre sigaraya bağlı hastalıkların SGK üzerindeki yükü 2,8 milyar TL’yi aşmış durumda. Kabaca tarif etmek gerekirse toplam sağlık harcamalarımızın yüzde 9’u tütün ürünlerine bağlı gelişen hastalıkların tedavisine harcanıyor.” ifadelerini kullandı.





- "Tek bir nefes sigaranın etkisi iki güne kadar sürüyor"





Tek bir nefes sigaranın iki güne kadar süren etkileri olduğunu aktaran Erşahin, şunları kaydetti:

“İlk saniyelerde burun ve yemek borusunun içi irrite olur, ağız kuruluğu başlar ve dişler sararır. 20 dakika sonra tansiyon ve nabız yükselmeye başlar. Beyinde iyi hissetmenizi sağlayan kimyasal aracılar salgılanır ve bu aracılar duygu salınımlarına, iştah ile ilgili etkilere sebep olur. Akciğerler kendilerine zarar veren bu zehirli dumana karşı balgam üretimini hızla artırır. 8. saat ile 48. saat arasında ilk sigaranın ilk nefesindeki karbon monoksit (soba zehirlenmelerine sebep olan gaz) vücudu terk etmeye başlar. Akciğerlerde fazladan üretilen balgamın bir kısmı emilir. Tat alma, koku alma ve duyma gibi hisler geri gelmeye başlar. Egzersiz kapasitesi de yavaş yavaş yükselir. Tabi bu düzelmelerin hepsi başka bir sigara içmemeniz halinde gerçekleşir.”

Uzun vadede tütün ürünlerini kullanmanın kalp hastalığı ve inme geçirme riskini 2 ile 4 kat, erkeklerin akciğer kanseri geliştirme riskini 25 kat ve kadınların akciğer kanseri geliştirme riskini ise 25,7 kat artırdığını vurgulayan Erşahin, ayrıca tütün ürünleri kullanmanın genel sağlığın bozulmasına, iş günleri kaybına ve sağlık harcamalarının artmasına sebep olduğunu aktardı.

Neden olduğu önlenebilir ölüm ve hastalıklara dikkati çekmek üzere herkesi 31 Mayıs’ta tütünü bırakmaya davet eden Erşahin, “Abdi İbrahim olarak toplumu tütün kullanımı ve pasif etkilenimin zararları hakkında bilgilendirerek, tütünün tehlikeleri hakkında uyarmak konusunda üzerimize düşen görevi yapmak için tutkuyla çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.



