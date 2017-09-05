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Tütüncü'nün cenazesi Giresun'a getirildi

- Vefat eden AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü'nün cenazesi Giresun'a getirildi - Cenazenin havalimanından karşılanması ve evine götürülmesine Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de katıldı

Tütüncü'nün cenazesi Giresun'a getirildi

GİRESUN (AA) - Vefat eden AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü'nün cenazesi Giresun'a getirildi.

Kanser nedeniyle yatarak tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Tütüncü'nün naaşı, Ordu-Giresun Havalimanında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Cenaze buradan alınarak konvoy eşliğinde Giresun merkezdeki Çıtlakkale Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada Tütüncü'nün eşi Emine, çocukları Kübra ve Hüseyin Kağan ile annesi Ayşe Tütüncü gözyaşı döktü.

Evin önüne kurulan çadırda Tütüncü'nün yakınları ve Bakan Canikli taziyeleri kabul etti.

Tütüncü'nün cenazesi, yarın öğle vakti merkez Hacı Miktat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta defnedilecek.

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