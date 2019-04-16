Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin Trabzon EWE
Sanayiye “askeri“ görev
Sanayiye “askeri“ görev
Bir market daha açtı
Bir market daha açtı
Talep arttı
Talep arttı
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi
Av sezonu bitiyor
Av sezonu bitiyor

TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi İKÜSAG'da

- TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi'nde (İKÜSAG) sanatseverlerin beğenisine sunuluyor

TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi İKÜSAG'da
banner17

İSTANBUL (AA) - Heykel ve yağlı boya resimlerden oluşan 18 eserin yer aldığı "TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi", İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi'nde (İKÜSAG) sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi'den (İKÜ) yapılan açıklamaya göre, İKÜSAG, 2018-2019 sanat sezonunun yedinci sergisinde, 13 sanatçının eserlerinden oluşan TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi'ni sanatseverlerle buluşturuyor.

Heykel ve ağırlıklı olarak yağlı boya resimlerden oluşan 18 eserin yer aldığı sergi, 24 Nisan'da gerçekleştirilecek açılışla görücüye çıkacak.

İKÜ Ataköy Yerleşkesi'nde bulunan İKÜSAG’da sanatseverleri ağırlayacak seçki, 10 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

- "Sanatın farklı alanlarında sergiler açıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, seçkinin, İKÜSAG'ın bu sanat sezonunda gerçekleştirdiği yedinci sergisi olduğunu bildirdi.

Sanatın farklı alanlarında sergiler açtıklarını belirten Üstünipek, "Bu sergide de, genç sanatçıları aramızda görmek bizi çok mutlu ediyor. Üniversite galerisi olarak genç bir kitleyi barındırıyoruz ve kuşaklar birbirini daha iyi anlıyor. Kendi kuşaklarının sanatçılarıyla daha rahat uzlaşabiliyorlar. Özellikle Sanat Yönetimi bölümü öğrencileri için bu sanat etkinlikleri onların çalışma sahası. Çünkü bu serginin kurulumunda öğrencilerimizin de çok büyük katkısı var." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sanat, kuşaklar arasında iyi bir iletişim aracı"

TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bülent Ünal da genç sanatçıları kazanılmasına destek verebilmek amacıyla TÜYAP Sanat Koleksiyonu’nu oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kültürel yakınlaşmaya olanak sunan sanat, aynı zamanda kuşaklar arasında iyi bir iletişim aracı. Sanatın gücüne ve değerine inanan bir kurum olarak genç sanatçılarımızın kazanılmasına destek verebilmek bizleri onurlandırıyor. Bu sergide de TÜYAP Koleksiyonu’nun genç sanatçıların özgün resim ve heykel çalışmalarından derlediğimiz bir kesitini sunmaktan mutluyuz. Her sanatsal etkinliğin, sanatın ve sanatçının toplum içindeki kıymetinin bilinmesine önemli katkı sağladığına inanıyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kültür ÜniversitesiTÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5