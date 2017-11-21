Tuzhurmatu'da bombalı araç infilak etti

KERKÜK

Irak'ta Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Tuzhurmatu İlçe Meclis Üyesi Ali Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde yer alan Askeri semtinde park halindeki bir bombalı aracın infilak ettiğini söyledi.

Önce büyük bir gürültü duyulduğunu, ardından bombalı saldırı olduğunun anlaşıldığını ifade eden Hüseyni, "Patlamada çok sayıda ölü ve yaralı var, ancak sayı henüz tespit edilmedi." dedi.

Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı ilçedeki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Muhabir: Ali Mukarrem Garip