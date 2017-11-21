Tuzhurmatu'daki bombalı araçla saldırı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığından, Irak'ta Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Tuzhurmatu'da gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının şiddetle kınandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Tuzhurmatu'daki terör saldırısında birçok Iraklının hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Irak’ta toplumsal barışı bozmayı hedefleyen bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye terörizmle mücadelede Irak Hükümeti’ne ve halkına tam destek vermeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 21 kişi yaşamını yitirmişti.

